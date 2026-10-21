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Sikkeler, Ok Uçları, Yüzükler: 7 Binden Fazla Tarihi Eser Yurt Dışına Kaçırılmadan Ele Geçirildi

Sikkeler, Ok Uçları, Yüzükler: 7 Binden Fazla Tarihi Eser Yurt Dışına Kaçırılmadan Ele Geçirildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 10:45
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Edirne'deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında yapılan iki ayrı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen 7 binden fazla tarihi eser ele geçirildi. Tırlara gizlenen eserler arasında sikkeler, ok uçları ve yüzükler bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyonların ardından Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür ederek 'Bu toprakların hafızasını korumak, geleceğimize sahip çıkmaktır' dedi.

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İpsala'da tırın yemek dolabından tarihi eser çıktı

İpsala'da tırın yemek dolabından tarihi eser çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri, risk analizi ve denetimler kapsamında İpsala Gümrük Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak üzere gelen bir tırı X-ray taramasına yönlendirdi.

Taramada şüpheli bir yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçta detaylı arama yapıldı. Aramada, tırın dorsesindeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş sikkeler, ok uçları, yüzükler ve çeşitli aksesuarlar bulundu.

İkinci operasyon Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleşti. X-ray taramasına yönlendirilen başka bir tırda, gümrüğe beyan edilmeyen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.

Her iki operasyonda bulunan eserlere el konuldu. Olaylarla ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldı.

Bakan Ersoy: "Her bir eser eşsiz bir emanet"

Bakan Ersoy: "Her bir eser eşsiz bir emanet"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi kadar, kaçakçılığın sınırda önlenmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Ersoy şunları söyledi:

“Her bir eser, ait olduğu topraklarda anlamını koruyan, geçmişimizle bağımızı güçlendiren eşsiz bir emanet. Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli halkalarından biri de bu emanetleri ülkemizden çıkarılmadan korumak.”

"Tarihimizin kaçakçılık rotalarında kaybolmasına izin vermeyeceğiz"

"Tarihimizin kaçakçılık rotalarında kaybolmasına izin vermeyeceğiz"

Ersoy, operasyonlarda görev alan ekiplere de teşekkür etti: “Dikkat ve titizlikleriyle kültürel mirasımıza sahip çıkan Gümrük Muhafaza ekiplerimize, başta Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat olmak üzere operasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Kültürel mirası koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Ersoy, “Kurumlarımızın güçlü iş birliğiyle tarihimizin kaçakçılık rotalarında kaybolmasına izin vermeyecek, bu mirası gelecek nesillere ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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