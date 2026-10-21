Sikkeler, Ok Uçları, Yüzükler: 7 Binden Fazla Tarihi Eser Yurt Dışına Kaçırılmadan Ele Geçirildi
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Edirne'deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında yapılan iki ayrı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen 7 binden fazla tarihi eser ele geçirildi. Tırlara gizlenen eserler arasında sikkeler, ok uçları ve yüzükler bulunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyonların ardından Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür ederek 'Bu toprakların hafızasını korumak, geleceğimize sahip çıkmaktır' dedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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