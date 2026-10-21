Sikkeler, Ok Uçları, Yüzükler: 7 Binden Fazla Tarihi Eser Yurt Dışına Kaçırılmadan Ele Geçirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi kadar, kaçakçılığın sınırda önlenmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Ersoy şunları söyledi:

“Her bir eser, ait olduğu topraklarda anlamını koruyan, geçmişimizle bağımızı güçlendiren eşsiz bir emanet. Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli halkalarından biri de bu emanetleri ülkemizden çıkarılmadan korumak.”