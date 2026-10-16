Notre Dame'ın 700 Yıllık El Yazmalarını Yapay Zeka Okudu
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Paris'in simgesi Notre Dame Katedrali'nin 700 yıllık geçmişi, taşında ve vitrayında olduğu kadar sayfalarında da saklı. Katedrali yüzyıllar boyunca yöneten kurulun Orta Çağ'dan kalma tutanakları, bugüne kadar ancak parça parça okunabildi. Yapay zekanın katkılarıyla birlikte, bugün ise tahmin edilenden bambaşka bir noktadayız.
Yapay zeka, yaklaşık 14 bin 700 sayfalık Latince el yazmasını metne döktü. Ortaya çıkan kayıtlar, katedralin sıradan bir gününün nasıl geçtiğini ilk kez bu kadar ayrıntılı gösteriyor.
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Her şey 2019'daki yangından sonra başladı
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26 cilt, yaklaşık 14 bin 700 sayfa
Yapay zeka Orta Çağ el yazısını nasıl okudu?
Katedrali 51 din adamı yönetiyordu
"İnsan eliyle onlarca yıl sürerdi"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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