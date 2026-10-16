Notre Dame'ın 700 Yıllık El Yazmalarını Yapay Zeka Okudu

Paris'in simgesi Notre Dame Katedrali'nin 700 yıllık geçmişi, taşında ve vitrayında olduğu kadar sayfalarında da saklı. Katedrali yüzyıllar boyunca yöneten kurulun Orta Çağ'dan kalma tutanakları, bugüne kadar ancak parça parça okunabildi. Yapay zekanın katkılarıyla birlikte, bugün ise tahmin edilenden bambaşka bir noktadayız.

Yapay zeka, yaklaşık 14 bin 700 sayfalık Latince el yazmasını metne döktü. Ortaya çıkan kayıtlar, katedralin sıradan bir gününün nasıl geçtiğini ilk kez bu kadar ayrıntılı gösteriyor.

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