Vatikan Açıkladı: Ameliyat Olan Papa 14. Leo'ya Akciğer Kanseri Tanısı Kondu

Papa 14. Leo, 13 Ekim öğle saatlerinde Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne yatırıldı. Vatikan'ın açıklamasına göre Papa, planlandığı gibi ameliyata alındı ve sağ akciğerinin alt lobu video destekli kapalı cerrahi yöntemiyle çıkarıldı.

Papa ameliyathanede yaklaşık 3 saat kaldı. Ameliyatın kendisi yaklaşık 90 dakika sürdü ve başarılı geçti. Papa ameliyattan sonra normal şekilde uyandı ve kısa bir gözlemin ardından hastanenin 10. katındaki odasına alındı.