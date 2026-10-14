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Vatikan Açıkladı: Ameliyat Olan Papa 14. Leo'ya Akciğer Kanseri Tanısı Kondu

Vatikan Açıkladı: Ameliyat Olan Papa 14. Leo'ya Akciğer Kanseri Tanısı Kondu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 08:35
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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'ya akciğer kanseri tanısı kondu. Vatikan'ın yazılı açıklamasına göre 13 Ekim'de ameliyat olan Papa'dan alınan dokuların incelenmesi sonucunda akciğer adenokarsinomu tanısı doğrulandı.

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Papa 14. Leo'ya kanser teşhisi kondu

Papa 14. Leo'ya kanser teşhisi kondu

Papa 14. Leo, 13 Ekim öğle saatlerinde Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne yatırıldı. Vatikan'ın açıklamasına göre Papa, planlandığı gibi ameliyata alındı ve sağ akciğerinin alt lobu video destekli kapalı cerrahi yöntemiyle çıkarıldı.

Papa ameliyathanede yaklaşık 3 saat kaldı. Ameliyatın kendisi yaklaşık 90 dakika sürdü ve başarılı geçti. Papa ameliyattan sonra normal şekilde uyandı ve kısa bir gözlemin ardından hastanenin 10. katındaki odasına alındı.

Tanı, ameliyat öncesi şüpheyi doğruladı

Tanı, ameliyat öncesi şüpheyi doğruladı

Vatikan'ın açıklamasında 'Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi, yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı' ifadelerine yer verildi.

Papa 14. Leo, 11 Ekim'deki pazar duasında akciğerinde bir kitle tespit edildiğini ve doktorların ameliyatı uygun gördüğünü kendisi duyurmuştu. Papa, ameliyatı kendi kararıyla kabul ettiğini de söylemişti.

20 Ekim'e kadar tüm programlar iptal edildi

20 Ekim'e kadar tüm programlar iptal edildi

Vatikan Basın Ofisi, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta süreceğini bildirdi. Papa'nın 20 Ekim'e kadar tüm programları iptal edildi.

Basında çıkan haberlere göre Papa, 6-17 Kasım tarihleri arasında planlanan Uruguay, Arjantin ve Peru ziyaretini iptal etmemek için ameliyatı hızla kabul etti.

Papa 14. Leo kimdir?

Papa 14. Leo kimdir?

71 yaşındaki Papa 14. Leo'nun asıl adı Robert Francis Prevost. ABD'li olan Prevost, 21 Nisan 2025'te hayatını kaybeden Papa Franciscus'un ardından 8 Mayıs 2025'te toplanan Konklav'da Katolik Kilisesi'nin lideri seçildi ve '14. Leo' adını aldı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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