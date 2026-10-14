Vatikan Açıkladı: Ameliyat Olan Papa 14. Leo'ya Akciğer Kanseri Tanısı Kondu
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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'ya akciğer kanseri tanısı kondu. Vatikan'ın yazılı açıklamasına göre 13 Ekim'de ameliyat olan Papa'dan alınan dokuların incelenmesi sonucunda akciğer adenokarsinomu tanısı doğrulandı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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