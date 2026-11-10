"Sen Kadına mı Vuruyorsun?" Diyen BLOK3, Saldırıya Uğrayan Anne ve Kızına Sahip Çıktı

Sosyal medyada paylaşılan videoda BLOK3'ün, kalabalığın içinde bir kadın dinleyiciye ve kızına saldırıldığını fark ettiği anlar yer alıyor. Görüntülerde saldırının nasıl başladığı net olarak seçilmese de BLOK3'ün olayı görür görmez doğrudan kalabalığa seslenmesi dikkat çekti.

Rapçi, olayın yaşandığı noktaya dönerek 'Ya arkadaşlar eğlenmeyi bilmiyorsanız gelmeyin. Oğlum sen kadına mı vuruyorsun lan ne oluyor orada?' diye seslendi.

BLOK3'ün sözlerinin ardından salondaki seyirciler de sessiz kalmadı. Kadına şiddet uygulayan kişi, konser alanında hep bir ağızdan yuhalandı.