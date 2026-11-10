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"Sen Kadına mı Vuruyorsun?" Diyen BLOK3, Saldırıya Uğrayan Anne ve Kızına Sahip Çıktı

"Sen Kadına mı Vuruyorsun?" Diyen BLOK3, Saldırıya Uğrayan Anne ve Kızına Sahip Çıktı

Konser Kadına Şiddet
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 19:32
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BLOK3'ün konserinde kadın bir dinleyiciye ve kızına saldırı yaşandı. Rapçi olayı fark eder etmez sahneden “Oğlum sen kadına mı vuruyorsun?” diye seslendi. Seyirciler saldırganı yuhalarken BLOK3, anne ve kızını sahne önüne çağırıp teselli etti. Kıza “Canımın içi” diyerek sarıldığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

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BLOK3 kalabalığın içinde kadına şiddet uygulayan şahsa sahneden seslendi: "Sen kadına mı vuruyorsun?"

BLOK3 kalabalığın içinde kadına şiddet uygulayan şahsa sahneden seslendi: "Sen kadına mı vuruyorsun?"

Sosyal medyada paylaşılan videoda BLOK3'ün, kalabalığın içinde bir kadın dinleyiciye ve kızına saldırıldığını fark ettiği anlar yer alıyor. Görüntülerde saldırının nasıl başladığı net olarak seçilmese de BLOK3'ün olayı görür görmez doğrudan kalabalığa seslenmesi dikkat çekti.

Rapçi, olayın yaşandığı noktaya dönerek 'Ya arkadaşlar eğlenmeyi bilmiyorsanız gelmeyin. Oğlum sen kadına mı vuruyorsun lan ne oluyor orada?' diye seslendi.

BLOK3'ün sözlerinin ardından salondaki seyirciler de sessiz kalmadı. Kadına şiddet uygulayan kişi, konser alanında hep bir ağızdan yuhalandı.

Saldırıya uğrayan anne ve kızını sahne önüne çağıran BLOK3, kıza "canımın içi" diyerek sarıldı.

Saldırıya uğrayan anne ve kızını sahne önüne çağıran BLOK3, kıza "canımın içi" diyerek sarıldı.

Tepkisini gösterdikten sonra BLOK3, saldırıya uğrayan kadını ve kızını sahne önüne çağırdı. İkisini de teselli eden rapçi, ardından kızı sahneye alarak 'Canımın içi' sözleriyle ona sarıldı.

Binlerce kişinin önünde yaşanan bu an, videonun yayılmasıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri paylaşan kullanıcıların büyük kısmı, BLOK3'ün olaya göz yummayıp dinleyicisine sahip çıkmasına dikkat çekti.

BLOK3 daha önce kadın cinayetlerine tepki olarak biletleri tükenen konserlerini iptal etmişti.

BLOK3 daha önce kadın cinayetlerine tepki olarak biletleri tükenen konserlerini iptal etmişti.

Rapçi, art arda yaşanan kadın cinayetlerinin ülke gündemini sarstığı dönemde biletleri tükenmiş konserlerini iptal etmiş, bu kararını duyurduğu paylaşımıyla geniş kitlelerden destek görmüştü.

Hayranlarıyla kurduğu yakın bağ da sık sık dikkat çekiyor. Kısa süre önce yağmur altında geçen bir konserinde ıslanan minik hayranına üşümemesi için ceketini vermesi de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Üstelik BLOK3, Spotify'da 10 milyon dinleyiciye ulaşan ilk sanatçı olarak da adından söz ettirmişti. Konserlerinde kalabalık salonları dolduran rapçinin sahneden verdiği bu son mesaj, 'eğlenmeye gelen herkesin güvende olması gerektiği' vurgusuyla hayranları arasında paylaşılmaya devam ediyor. Konser alanlarında yaşanan taciz ve şiddet olaylarının sık sık gündeme geldiği bu dönemde, sahnedeki bir ismin müdahalesi pek çok kişi tarafından örnek gösterildi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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