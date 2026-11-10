"Sen Kadına mı Vuruyorsun?" Diyen BLOK3, Saldırıya Uğrayan Anne ve Kızına Sahip Çıktı
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BLOK3'ün konserinde kadın bir dinleyiciye ve kızına saldırı yaşandı. Rapçi olayı fark eder etmez sahneden “Oğlum sen kadına mı vuruyorsun?” diye seslendi. Seyirciler saldırganı yuhalarken BLOK3, anne ve kızını sahne önüne çağırıp teselli etti. Kıza “Canımın içi” diyerek sarıldığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.
BLOK3 kalabalığın içinde kadına şiddet uygulayan şahsa sahneden seslendi: "Sen kadına mı vuruyorsun?"
Saldırıya uğrayan anne ve kızını sahne önüne çağıran BLOK3, kıza "canımın içi" diyerek sarıldı.
BLOK3 daha önce kadın cinayetlerine tepki olarak biletleri tükenen konserlerini iptal etmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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