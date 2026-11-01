Muhsin Atcı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni SPK Başkanı Muhsin Atcı Hakkında Bilinenler
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Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) yeni dönem başladı. 1 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, SPK Başkanlığına getirildi. Atamanın ardından Muhsin Atcı'nın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Yeni SPK Başkanı hakkında bilinenleri derledik.
Kaynak: Resmi Gazete
Muhsin Atcı Kimdir?
Muhsin Atcı Kaç Yaşında, Nereli?
Muhsin Atcı'nın Kariyer Başlangıcı
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