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Muhsin Atcı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni SPK Başkanı Muhsin Atcı Hakkında Bilinenler

Muhsin Atcı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni SPK Başkanı Muhsin Atcı Hakkında Bilinenler

Resmi Gazete
Azize Gündoğan
Azize Gündoğan - Gündem Editörü
01.11.2026 - 14:28
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Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) yeni dönem başladı. 1 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, SPK Başkanlığına getirildi. Atamanın ardından Muhsin Atcı'nın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Yeni SPK Başkanı hakkında bilinenleri derledik.

Kaynak: Resmi Gazete

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Muhsin Atcı Kimdir?

Muhsin Atcı Kimdir?

Muhsin Atcı, kamu maliyesi ve vergi denetimi alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip bir bürokrat. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 2026/367 sayılı kararla SPK Başkanlığına atanan Atcı, bu göreve gelmeden önce Ekim 2023'ten bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu'nun başkanlığını yürütüyordu.

Aynı kararla Ersin Başar Ekmekci SPK Başkanvekilliğine, Yasemin Girici ise Kurul Üyeliğine getirildi. Böylece Türkiye'de sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumun üst yönetimi tamamen yenilenmiş oldu.

Muhsin Atcı Kaç Yaşında, Nereli?

Muhsin Atcı Kaç Yaşında, Nereli?

Muhsin Atcı, 1979 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu. 1979 doğumlu olan Atcı, doğum gününe göre 46 ya da 47 yaşında.

Ortaokul ve lise eğitimini İvriz Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamlayan Atcı, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde aldı. 2014 yılında ABD'deki Duke Üniversitesi'nde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı. Basında yer alan bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü'nde doktora çalışmalarını sürdürüyor. İyi derecede İngilizce biliyor.

Muhsin Atcı Evli mi?

Muhsin Atcı evli ve üç çocuk babası.

Muhsin Atcı'nın Kariyer Başlangıcı

Muhsin Atcı'nın Kariyer Başlangıcı

Muhsin Atcı, kamu kariyerine 2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı. 2005'te Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008'de Gelirler Kontrolörü oldu. 2010'da İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2011'de Vergi Denetim Kurulu'nun kurulmasıyla Vergi Müfettişi unvanını aldı.

Eylül 2014 ile Temmuz 2017 arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, Temmuz 2017 ile Nisan 2019 arasında ise Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Basında yer alan bilgilere göre bu görevin ardından bir süre özel sektörde vergi, mali işler ve risk yönetimi alanlarında görev yaptı.

7 Ekim 2023'te Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına atanan Muhsin Atcı, yaklaşık üç yıl bu görevi yürüttükten sonra 1 Kasım 2026'da Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı oldu.

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan
Gündem Editörü
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