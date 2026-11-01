Muhsin Atcı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni SPK Başkanı Muhsin Atcı Hakkında Bilinenler

Muhsin Atcı, kamu kariyerine 2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı. 2005'te Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008'de Gelirler Kontrolörü oldu. 2010'da İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2011'de Vergi Denetim Kurulu'nun kurulmasıyla Vergi Müfettişi unvanını aldı.

Eylül 2014 ile Temmuz 2017 arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, Temmuz 2017 ile Nisan 2019 arasında ise Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Basında yer alan bilgilere göre bu görevin ardından bir süre özel sektörde vergi, mali işler ve risk yönetimi alanlarında görev yaptı.

7 Ekim 2023'te Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına atanan Muhsin Atcı, yaklaşık üç yıl bu görevi yürüttükten sonra 1 Kasım 2026'da Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı oldu.