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SPK Fon Yatırımcılarını Uyardı: Öncelikli Ödeme Vaadiyle Dolandırmaya Çalışıyorlar

SPK Fon Yatırımcılarını Uyardı: Öncelikli Ödeme Vaadiyle Dolandırmaya Çalışıyorlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 22:25
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen veya alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişileri dolandırıcılara karşı uyardı. Dolandırıcılar telefon, kısa mesaj ve sosyal medya üzerinden yatırımcılara ulaşıyor. Yatırımcılara ödeme süreçlerinde aracılık edebileceklerini ve ödemeyi hızlandırabileceklerini söylüyorlar.

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Dolandırıcılar yatırımcılara ulaşıyor.

Dolandırıcılar yatırımcılara ulaşıyor.

SPK, tasfiye kararı verilen veya alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişilerin dolandırıcılar tarafından hedef alındığını açıkladı. Dolandırıcılar bu kişilere telefon, kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla ulaşıyor. Uyarı, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonları da kapsıyor.

SPK'dan resmi açıklama geldi.

SPK'dan resmi açıklama geldi.

SPK'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde Kurulumuzca tasfiyesine karar verilen fonlar ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişilere telefon, kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla ulaşılarak, ödeme süreçlerine aracılık edilebileceği, ödemelerin hızlandırılabileceği veya yatırımcılara öncelik sağlanabileceği yönünde gerçeğe aykırı vaatlerde bulunulmak suretiyle menfaat temin edilmeye çalışıldığına ilişkin bilgiler edinilmiştir. Söz konusu fonlara ilişkin ödeme süreçleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülmektedir. Bu süreçte yatırımcılardan ücret, komisyon veya masraf talep edilmesi ya da kimlik ve banka bilgilerinin istenmesi söz konusu değildir. Ödemelere ilişkin güncel ve doğru bilgiler için resmi açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ödeme süreçlerinde aracılık veya öncelik sağlama iddiasıyla menfaat talep eden kişi ve kuruluşlara itibar edilmemesi, bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılması halinde kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulması önem arz etmektedir.”

Ödemede ücret talebi dolandırıcılık işareti.

Ödemede ücret talebi dolandırıcılık işareti.

SPK, söz konusu fonlara ilişkin ödeme süreçlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Bu süreçte yatırımcılardan ücret, komisyon veya masraf talep edilmesi ya da kimlik ve banka bilgilerinin istenmesi söz konusu değil. Ödemelere ilişkin güncel bilgiler için resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor. Aracılık veya öncelik sağlama iddiasıyla menfaat talep eden kişi ve kuruluşlara itibar edilmemesi, dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılması halinde ise kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulması öneriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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