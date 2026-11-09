SPK Fon Yatırımcılarını Uyardı: Öncelikli Ödeme Vaadiyle Dolandırmaya Çalışıyorlar
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen veya alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişileri dolandırıcılara karşı uyardı. Dolandırıcılar telefon, kısa mesaj ve sosyal medya üzerinden yatırımcılara ulaşıyor. Yatırımcılara ödeme süreçlerinde aracılık edebileceklerini ve ödemeyi hızlandırabileceklerini söylüyorlar.
Dolandırıcılar yatırımcılara ulaşıyor.
SPK'dan resmi açıklama geldi.
Ödemede ücret talebi dolandırıcılık işareti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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