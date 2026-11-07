Yılmaz Erdoğan Vizontele'nin Yeni Filmi İçin Tarih Verdi!
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Bir kasabanın televizyonla tanışmasını anlatan Vizontele, yıllar sonra üçüncü filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Fethiye Uluslararası Film Festivali'ne katılan Yılmaz Erdoğan, yeni filmin ne zaman vizyona gireceğine ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı. Erdoğan, filmin vizyonu için 2028'in ocak veya şubat ayını işaret etti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İlk filmi 2001'de vizyona giren Vizontele, yıllar sonra üçüncü filmiyle geri dönüyor.
Yılmaz Erdoğan, Fethiye'deki söyleşide Vizontele'nin yeni filmi için 2028'in ilk aylarını işaret etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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