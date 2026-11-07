Yılmaz Erdoğan Vizontele'nin Yeni Filmi İçin Tarih Verdi!

Bir kasabaya ilk kez televizyon gelirse ne olur? Vizontele, bu sorudan yola çıkıp kasabanın gündelik hayatını, komşuluklarını ve televizyon karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlatmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Deli Emin de filmin yıllar sonra bile hatırlanan karakterlerinden biri olmuştu.

İlk filmin ardından gelen Vizontele Tuuba ise aynı kasabaya başka bir dönemde dönmüştü. İlk filmde kasabanın gündemini televizyon değiştirirken devam filminde hikayeye yeni gelen bir aile ve 1980 darbesine giden günler yön vermişti. Yılmaz Erdoğan'ın üçüncü film için hazırlıklara başladığını duyurmasıyla birlikte, bu kez Vizontele'nin seyirciyi hangi döneme götüreceği merak konusu oldu.