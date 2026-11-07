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Yılmaz Erdoğan Vizontele'nin Yeni Filmi İçin Tarih Verdi!

Yılmaz Erdoğan Vizontele'nin Yeni Filmi İçin Tarih Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 15:16
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Bir kasabanın televizyonla tanışmasını anlatan Vizontele, yıllar sonra üçüncü filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Fethiye Uluslararası Film Festivali'ne katılan Yılmaz Erdoğan, yeni filmin ne zaman vizyona gireceğine ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı. Erdoğan, filmin vizyonu için 2028'in ocak veya şubat ayını işaret etti.

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İlk filmi 2001'de vizyona giren Vizontele, yıllar sonra üçüncü filmiyle geri dönüyor.

İlk filmi 2001'de vizyona giren Vizontele, yıllar sonra üçüncü filmiyle geri dönüyor.

Bir kasabaya ilk kez televizyon gelirse ne olur? Vizontele, bu sorudan yola çıkıp kasabanın gündelik hayatını, komşuluklarını ve televizyon karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlatmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Deli Emin de filmin yıllar sonra bile hatırlanan karakterlerinden biri olmuştu.

İlk filmin ardından gelen Vizontele Tuuba ise aynı kasabaya başka bir dönemde dönmüştü. İlk filmde kasabanın gündemini televizyon değiştirirken devam filminde hikayeye yeni gelen bir aile ve 1980 darbesine giden günler yön vermişti. Yılmaz Erdoğan'ın üçüncü film için hazırlıklara başladığını duyurmasıyla birlikte, bu kez Vizontele'nin seyirciyi hangi döneme götüreceği merak konusu oldu.

Yılmaz Erdoğan, Fethiye'deki söyleşide Vizontele'nin yeni filmi için 2028'in ilk aylarını işaret etti.

Yılmaz Erdoğan, Fethiye'deki söyleşide Vizontele'nin yeni filmi için 2028'in ilk aylarını işaret etti.

4. Fethiye Uluslararası Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle bir araya gelen Yılmaz Erdoğan, yeni Vizontele filminin vizyon takviminden de söz etti. Festivalin özel konuğu olan Erdoğan'ın söyleşisi, 7 Kasım'da Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Erdoğan, söyleşide yeni filmin 2028'in ocak veya şubat ayında seyirciyle buluşmasını planladıklarını söyledi. Daha önce hazırlık aşamasıyla gündeme gelen proje için böylece ilk kez bu kadar dar bir vizyon aralığı telaffuz edildi. Sinemaseverlerin ajandasına şimdilik 2028'in ilk iki ayı yazıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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