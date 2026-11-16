Romelu Lukaku 16 Yıllık Belçika Milli Takımı Kariyerini Sosyal Medyadan Duyurduğu Mesajla Noktaladı

Lukaku, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16 yıl boyunca milli takımda oynadığını belirtti ve takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve taraftarlara teşekkür etti. Ülkesini 4 Dünya Kupası'nda ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmekten gurur duyduğunu söyleyen Lukaku, kararından huzurlu olduğunu da ifade etti. Mesajında şu sözlere yer verdi:

'Bu 16 yıl boyunca elimden gelen her şeyi verdim. Çok güzel bir yolculuktu ve her anından büyük keyif aldım.'