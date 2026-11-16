Romelu Lukaku 16 Yıllık Belçika Milli Takımı Kariyerini Sosyal Medyadan Duyurduğu Mesajla Noktaladı
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'na veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Lukaku, açıklamasında 16 yıl boyunca milli formayı giymekten duyduğu gurur ve teşekkürlerini dile getirdi. Belçika Milli Takımı'nın resmi hesabı da Lukaku'ya teşekkür eden bir paylaşım yaptı.
Lukaku veda ettiğini kendisi duyurdu.
Belçika Milli Takımı teşekkür etti.
Lukaku Belçika'da 135 maça çıktı.
Son maçı Fransa karşısında oynadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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