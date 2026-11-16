article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Romelu Lukaku 16 Yıllık Belçika Milli Takımı Kariyerini Sosyal Medyadan Duyurduğu Mesajla Noktaladı

Romelu Lukaku 16 Yıllık Belçika Milli Takımı Kariyerini Sosyal Medyadan Duyurduğu Mesajla Noktaladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'na veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Lukaku, açıklamasında 16 yıl boyunca milli formayı giymekten duyduğu gurur ve teşekkürlerini dile getirdi. Belçika Milli Takımı'nın resmi hesabı da Lukaku'ya teşekkür eden bir paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lukaku veda ettiğini kendisi duyurdu.

Lukaku veda ettiğini kendisi duyurdu.

Lukaku, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16 yıl boyunca milli takımda oynadığını belirtti ve takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve taraftarlara teşekkür etti. Ülkesini 4 Dünya Kupası'nda ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmekten gurur duyduğunu söyleyen Lukaku, kararından huzurlu olduğunu da ifade etti. Mesajında şu sözlere yer verdi:

'Bu 16 yıl boyunca elimden gelen her şeyi verdim. Çok güzel bir yolculuktu ve her anından büyük keyif aldım.'

Belçika Milli Takımı teşekkür etti.

Belçika Milli Takımı teşekkür etti.

Belçika Milli Takımı'nın resmi hesabı, Lukaku'nun veda mesajının ardından teşekkür eden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Lukaku için 'bir golcüden fazlası' ve 'bir lider' ifadeleri kullanıldı. Belçika futbolunun uzun yıllardır forvet hattındaki isimlerinden biri olan Lukaku'nun milli takım kariyeri böylece sona ermiş oldu.

Lukaku Belçika'da 135 maça çıktı.

Lukaku Belçika'da 135 maça çıktı.

Lukaku, Belçika formasıyla 135 maça çıktı ve bu maçlarda 94 gol attı. Futbola Belçika'nın Anderlecht takımında başlayan Demokratik Kongo asıllı golcü, kulüp kariyerinde Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli'de de forma giydi.

Son maçı Fransa karşısında oynadı.

Son maçı Fransa karşısında oynadı.

Lukaku, Belçika formasını son olarak Uluslar Ligi'ndeki Fransa maçında giydi. Belçika Futbol Federasyonu, 12 Kasım'da İzmir'de Türkiye'ye konuk olunan maç öncesinde Lukaku'nun kalça sorunu nedeniyle forma giyemeyeceğini duyurmuştu. Sezon başında Napoli'den Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık sözleşmeyle transfer olan 33 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın