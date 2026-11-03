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Yıllarca Nuri Alço Diye Tanıdık: Yeşilçam'ın Kötü Adamının Nüfus Kaydındaki Adı Şaşırttı!

Yıllarca Nuri Alço Diye Tanıdık: Yeşilçam'ın Kötü Adamının Nüfus Kaydındaki Adı Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 14:58
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Nuri Alço, özellikle hayat verdiği kötü karakterlerle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edindi. Sert bakışları ve etkileyici sesiyle hafızalara kazınan usta oyuncuyu yıllardır bu ismiyle tanıyoruz. Peki, sahne adı Nuri Alço olan oyuncunun nüfus kaydındaki adının farklı olduğunu biliyor muydunuz? Aktarılanlara göre Alço'nun asıl adı, onu tanıyanları bile şaşırtacak türden.

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

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Nuri Alço, Yeşilçam'da özellikle kötü karakterlerle akıllara kazındı.

Nuri Alço, Yeşilçam'da özellikle kötü karakterlerle akıllara kazındı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Nuri Alço, yıllar boyunca canlandırdığı kötü karakterlerle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edindi.

Sert bakışları, etkileyici sesi ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, Yeşilçam'ın en çok hatırlanan isimlerinden biri olmayı başardı.

Alço'nun nüfus kaydındaki adının Nureddin İbrahimov olduğu aktarılıyor.

Alço'nun nüfus kaydındaki adının Nureddin İbrahimov olduğu aktarılıyor.

Yıllardır herkesin Nuri Alço olarak tanıdığı sanatçının sahne ismiyle gerçek adı aynı değil. Aktarılanlara göre Alço'nun nüfus kaydındaki asıl adı Nureddin İbrahimov.

Bu bilgi, usta oyuncunun hayranlarını şaşırttı ve dönemin perde arkasına dair ilginç bir detayı gün yüzüne çıkardı.

Usta oyuncu, daha kısa ve akılda kalıcı bir ad için "Nuri Alço" ismini seçti.

Usta oyuncu, daha kısa ve akılda kalıcı bir ad için "Nuri Alço" ismini seçti.

Sanat dünyasına adım attığında daha akılda kalıcı ve kısa bir ad tercih etmek isteyen oyuncu, 'Nuri Alço' ismini kullanmaya başladı.

Bu tercihiyle sadece bir isim değil, adeta bir marka yarattı. Yıllar içinde Nureddin İbrahimov adı geride kalırken, Nuri Alço adı Yeşilçam'ın hafızasına yerleşti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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