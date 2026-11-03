Yıllarca Nuri Alço Diye Tanıdık: Yeşilçam'ın Kötü Adamının Nüfus Kaydındaki Adı Şaşırttı!

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Nuri Alço, özellikle hayat verdiği kötü karakterlerle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edindi. Sert bakışları ve etkileyici sesiyle hafızalara kazınan usta oyuncuyu yıllardır bu ismiyle tanıyoruz. Peki, sahne adı Nuri Alço olan oyuncunun nüfus kaydındaki adının farklı olduğunu biliyor muydunuz? Aktarılanlara göre Alço'nun asıl adı, onu tanıyanları bile şaşırtacak türden.

Gelin, detaylara birlikte bakalım.