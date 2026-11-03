Yıllarca Nuri Alço Diye Tanıdık: Yeşilçam'ın Kötü Adamının Nüfus Kaydındaki Adı Şaşırttı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Nuri Alço, özellikle hayat verdiği kötü karakterlerle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edindi. Sert bakışları ve etkileyici sesiyle hafızalara kazınan usta oyuncuyu yıllardır bu ismiyle tanıyoruz. Peki, sahne adı Nuri Alço olan oyuncunun nüfus kaydındaki adının farklı olduğunu biliyor muydunuz? Aktarılanlara göre Alço'nun asıl adı, onu tanıyanları bile şaşırtacak türden.
Gelin, detaylara birlikte bakalım.
Nuri Alço, Yeşilçam'da özellikle kötü karakterlerle akıllara kazındı.
Alço'nun nüfus kaydındaki adının Nureddin İbrahimov olduğu aktarılıyor.
Usta oyuncu, daha kısa ve akılda kalıcı bir ad için "Nuri Alço" ismini seçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın