Malatya’da “Burası Bizim Tarlamız” Diyen Adam Kavşağa Konteyner Koydu

Boztepe, Malatya-Sivas kara yolunun ailesine ait araziden geçirildiğini ama kendilerine kamulaştırma bedeli ödenmediğini iddia etti. Kavşaktaki 9 bin 762 metrekarelik alanın tapulu arazileri olduğunu söyledi.

Boztepe 10 Kasım'da traktörle kavşağa girip refüjü sürdü ve alanın etrafını çevirdi. Ardından aynı yere bir konteyner yerleştirdi.

Kendilerine muhatap bulamadıklarını belirten Boztepe, 'Alanımızı yeniden arpa, buğday gibi ürünler ekerek tarım arazisi olarak kullanmaya devam edeceğiz' dedi.