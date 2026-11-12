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Malatya’da “Burası Bizim Tarlamız” Diyen Adam Kavşağa Konteyner Koydu

Malatya’da “Burası Bizim Tarlamız” Diyen Adam Kavşağa Konteyner Koydu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 14:47
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Malatya-Sivas kara yolunun Yazıhan ilçe girişinde Sefa Boztepe, kavşaktaki refüjün ailesine ait tapulu arazi olduğunu söyleyerek alanı traktörle sürdü. Boztepe, etrafını çevirdiği alana bir de konteyner yerleştirdi.

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Boztepe, yolun ailesine ait araziden geçtiğini öne sürdü

Boztepe, yolun ailesine ait araziden geçtiğini öne sürdü

Boztepe, Malatya-Sivas kara yolunun ailesine ait araziden geçirildiğini ama kendilerine kamulaştırma bedeli ödenmediğini iddia etti. Kavşaktaki 9 bin 762 metrekarelik alanın tapulu arazileri olduğunu söyledi.

Boztepe 10 Kasım'da traktörle kavşağa girip refüjü sürdü ve alanın etrafını çevirdi. Ardından aynı yere bir konteyner yerleştirdi.

Kendilerine muhatap bulamadıklarını belirten Boztepe, 'Alanımızı yeniden arpa, buğday gibi ürünler ekerek tarım arazisi olarak kullanmaya devam edeceğiz' dedi.

Kayıtlarda yol çıkan alandaki konteyner kaldırıldı

Kayıtlarda yol çıkan alandaki konteyner kaldırıldı

Durumun ardından bölgeye güvenlik güçleri ve belediye ekipleri gönderildi. Yapılan kontrollerde alanın resmi kayıtlarda yol olarak geçtiği belirlendi. Kavşağa yerleştirilen konteyner, Yazıhan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılıp yediemin otoparkına çekildi.

Yol güvenliğini tehlikeye atan eylem nedeniyle Yazıhan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Boztepe hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 154. maddesindeki hakkı olmayan yere tecavüz ve 184. maddesindeki imar kirliliğine neden olma suçlarından adli işlem yapıldı.

Boztepe'ye ayrıca İmar Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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