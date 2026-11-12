Malatya’da “Burası Bizim Tarlamız” Diyen Adam Kavşağa Konteyner Koydu
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Boztepe, yolun ailesine ait araziden geçtiğini öne sürdü
Kayıtlarda yol çıkan alandaki konteyner kaldırıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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