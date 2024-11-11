Galatasaray Avrupa Sıralamasında Zirvede: Ali Sami Yen En İyi Atmosfere Sahip Stadyum Oldu!

Futbol dünyasında stadyumlardaki atmosfer, maçın seyrini değiştirecek kadar etkili bir unsurdur. Taraftarların desteği, sahadaki mücadeleyi bir üst seviyeye taşıyarak rakip takımlar için büyük bir baskı oluşturur. İspanyol basının Marca da bu önemli etkiyi göz önüne alarak, Avrupa'daki en iyi atmosfere sahip stadyumları sıraladığı özel bir liste paylaştı. On stadyumun yer aldığı bu listede, Galatasaray’ın efsanevi atmosferiyle bilinen evi Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park zirvede yer aldı. İşte liste 👇