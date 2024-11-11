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Fenerbahçe'nin Golü Gündem Olmuştu! Süper Lig'de 12. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı

Fenerbahçe'nin Golü Gündem Olmuştu! Süper Lig'de 12. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.11.2024 - 21:18

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 12. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Federasyonun YouTube hesabından yayınlanan videoda, maçlarda sahada inceleme yapılan pozisyonlar yer aldı. Galatasaray - Samsunspor maçı ile Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki hakem kararları çok konuşulmuştu. Halil Umut Meler ve Kadir Sağlam'ın tercihleri, futbolseverlerin tepkisini çekmişti. İşte tartışmalara neden olan pozisyonlar. 👇

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Fenerbahçe - Samsunspor: Ev sahibi, Samet Akaydin'in golüyle 1-0 öne geçmiş, gol öncesinde topun Djiku'nun eline temas ettiği görülmüştü.

Fenerbahçe - Samsunspor: Ev sahibi, Samet Akaydin'in golüyle 1-0 öne geçmiş, gol öncesinde topun Djiku'nun eline temas ettiği görülmüştü.

  • VAR: Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum.

  • Kadir Sağlam: Tamam, gol öncesi mi?

  • VAR: Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an.

  • Kadir Sağlam: Normal gösterir misin ? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?

  • VAR: Diğer açıların tamamı kapalı. Başka açım yok.

  • Kadir Sağlam: Bir saniye inceliyorum hala. Ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum.

Galatasaray - Samsunspor: Deplasman ekibi, skor 3-1 iken karşılaşmanın son dakikasında Nelsson'un Soner Aydoğdu'ya müdahalesi sonrası penaltı kazanmıştı. Bennaser, fırsatı kaçırmamıştı. Galatasaray, maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.

Galatasaray - Samsunspor: Deplasman ekibi, skor 3-1 iken karşılaşmanın son dakikasında Nelsson'un Soner Aydoğdu'ya müdahalesi sonrası penaltı kazanmıştı. Bennaser, fırsatı kaçırmamıştı. Galatasaray, maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.

  • VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

  • Halil Umut Meler: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.

  • VAR: Doğrudur.

  • Halil Umut Meler: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.

VAR kayıtlarının tamamını buradan izleyebilirsiniz. 👇

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