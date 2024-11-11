Fenerbahçe'nin Golü Gündem Olmuştu! Süper Lig'de 12. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı
Fenerbahçe'nin Golü Gündem Olmuştu! Süper Lig'de 12. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 12. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Federasyonun YouTube hesabından yayınlanan videoda, maçlarda sahada inceleme yapılan pozisyonlar yer aldı. Galatasaray - Samsunspor maçı ile Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki hakem kararları çok konuşulmuştu. Halil Umut Meler ve Kadir Sağlam'ın tercihleri, futbolseverlerin tepkisini çekmişti. İşte tartışmalara neden olan pozisyonlar. 👇
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Fenerbahçe - Samsunspor: Ev sahibi, Samet Akaydin'in golüyle 1-0 öne geçmiş, gol öncesinde topun Djiku'nun eline temas ettiği görülmüştü.
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Galatasaray - Samsunspor: Deplasman ekibi, skor 3-1 iken karşılaşmanın son dakikasında Nelsson'un Soner Aydoğdu'ya müdahalesi sonrası penaltı kazanmıştı. Bennaser, fırsatı kaçırmamıştı. Galatasaray, maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.
VAR kayıtlarının tamamını buradan izleyebilirsiniz. 👇
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