Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Macaristan'da Seyircisiz Oynanacak!
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Macaristan'da Seyircisiz Oynanacak!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanacak müsabakanın, yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildiğini duyurmuştu. Siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi. Maçın oynanacağı ülke belli oldu. Karşılaşma Macaristan'da oynanacak. Mücadeleye seyirci alınmayacak.
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Geçtiğimiz hafta TFF'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti 👇
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Beşiktaş'tan yapılan açıklama 👇
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