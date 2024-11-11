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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Macaristan'da Seyircisiz Oynanacak!

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Macaristan'da Seyircisiz Oynanacak!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.11.2024 - 19:38

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanacak müsabakanın, yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildiğini duyurmuştu. Siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi. Maçın oynanacağı ülke belli oldu. Karşılaşma Macaristan'da oynanacak. Mücadeleye seyirci alınmayacak.

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Geçtiğimiz hafta TFF'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti 👇

Geçtiğimiz hafta TFF'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti 👇

'Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının; devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA’nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.

Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail’in Filistin’de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne başarılar diliyoruz.'

Beşiktaş'tan yapılan açıklama 👇

Beşiktaş'tan yapılan açıklama 👇

'Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Olarak Macaristan’ın Debrecen Şehrinde Oynanacak

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA’ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan’ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK'

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