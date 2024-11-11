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Liverpool ve Jürgen Kloop'a Küfür Eden David Coote'nin Hakemliği Askıya Alındı!

Liverpool ve Jürgen Kloop'a Küfür Eden David Coote'nin Hakemliği Askıya Alındı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.11.2024 - 20:18

İngiltere Profesyonel Oyun Hakemleri Kurumu (PGMOL), tecrübeli hakem David Coote hakkında sosyal medyada yayılan bir video nedeniyle soruşturma başlattı. Coote'nin hakemliği askıya alındı. Sebep ise Liverpool ve Teknik Direktör Jurgen Kloop hakkında söyledikleri. 42 yaşındaki ismin, Alman çalıştırıcıya ve İngiliz kulübüne küfür ettiği ortaya çıkmıştı.

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Liverpool'un son maçını yönetmişti.

Liverpool'un son maçını yönetmişti.

Premier Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi Liverpool, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelmiş, sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Karşılaşmada düdük çalan isim David Coote idi.

Küfürlü videosu sosyal medyaya düştü.

Küfürlü videosu sosyal medyaya düştü.

Coote'nin videoda 'Liverpool sh**' ve Jurgen Klopp a German cu**' dediği duyulmuştu.

Görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırıldı.

Gelen tepkiler üzerine PGMOL, hızla bir açıklama yaparak David Coote’u görevden uzaklaştırdığını duyurdu. Soruşturma süresince hakemin maç yönetmeyeceği belirtildi.

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