Liverpool ve Jürgen Kloop'a Küfür Eden David Coote'nin Hakemliği Askıya Alındı!

İngiltere Profesyonel Oyun Hakemleri Kurumu (PGMOL), tecrübeli hakem David Coote hakkında sosyal medyada yayılan bir video nedeniyle soruşturma başlattı. Coote'nin hakemliği askıya alındı. Sebep ise Liverpool ve Teknik Direktör Jurgen Kloop hakkında söyledikleri. 42 yaşındaki ismin, Alman çalıştırıcıya ve İngiliz kulübüne küfür ettiği ortaya çıkmıştı.