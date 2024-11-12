Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen İçin Fenerbahçe Napoli ile Temasa Geçti
Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen İçin Fenerbahçe Napoli ile Temasa Geçti
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/spor/...
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen golleriyle takımını zirveye taşıdı. Osimhen'in takımı ve tribünleriyle uyumu ise üst seviyede görünüyor. Fenerbahçe ise transfer dönemi için Nijeryalı yıldız için girişimlere başladı. SABAH Gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco, Napoli ile temas kurdu. Osimhen'in fiyatını soran Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'de Victor Osimhen rüzgarı esiyor. Osimhen golleri, tavırları ve açıklamalarıyla Galatasaray taraftarının gönlünü kazanmış durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osimhen'in performansı hem Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını açtı hem de Galatasaray'ın en büyük rakibi Fenerbahçe'nin...
Bonservisi Napoli'de olan yıldız için Fenerbahçe ilk teması kurdu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Mario Branco, Napoli Sportif Direktörü Manna'yı aradı.
Manna, Branco'ya "75 milyon Euro olarak fiyatını açıklamıştım ancak 25 milyon Euro'yu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın