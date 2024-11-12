Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen İçin Fenerbahçe Napoli ile Temasa Geçti

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen golleriyle takımını zirveye taşıdı. Osimhen'in takımı ve tribünleriyle uyumu ise üst seviyede görünüyor. Fenerbahçe ise transfer dönemi için Nijeryalı yıldız için girişimlere başladı. SABAH Gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco, Napoli ile temas kurdu. Osimhen'in fiyatını soran Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor.