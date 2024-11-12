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Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen İçin Fenerbahçe Napoli ile Temasa Geçti

Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen İçin Fenerbahçe Napoli ile Temasa Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.11.2024 - 11:23 Son Güncelleme: 12.11.2024 - 12:18

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen golleriyle takımını zirveye taşıdı. Osimhen'in takımı ve tribünleriyle uyumu ise üst seviyede görünüyor. Fenerbahçe ise transfer dönemi için Nijeryalı yıldız için girişimlere başladı. SABAH Gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco, Napoli ile temas kurdu. Osimhen'in fiyatını soran Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/spor/...
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Süper Lig'de Victor Osimhen rüzgarı esiyor. Osimhen golleri, tavırları ve açıklamalarıyla Galatasaray taraftarının gönlünü kazanmış durumda.

Süper Lig'de Victor Osimhen rüzgarı esiyor. Osimhen golleri, tavırları ve açıklamalarıyla Galatasaray taraftarının gönlünü kazanmış durumda.

Osimhen'in performansı hem Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını açtı hem de Galatasaray'ın en büyük rakibi Fenerbahçe'nin...

Osimhen'in performansı hem Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını açtı hem de Galatasaray'ın en büyük rakibi Fenerbahçe'nin...

Bonservisi Napoli'de olan yıldız için Fenerbahçe ilk teması kurdu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Mario Branco, Napoli Sportif Direktörü Manna'yı aradı.

Bonservisi Napoli'de olan yıldız için Fenerbahçe ilk teması kurdu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Mario Branco, Napoli Sportif Direktörü Manna'yı aradı.

Manna, Branco'ya "75 milyon Euro olarak fiyatını açıklamıştım ancak 25 milyon Euro'yu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdi.

Manna, Branco'ya "75 milyon Euro olarak fiyatını açıklamıştım ancak 25 milyon Euro'yu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdi.

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