Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce Sosyal Medyadaki Icardi Yorumlarına Kızdı

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maça oynamadığı halde Icardi damga vurmuştu. Hem maç önü hem de maç sonu taraftara giden Icardi'nin görüntüsü tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada birçok kişi çapraz bağı kopan birinin böyle hareket edemeyeceğini yazdı. Kendi deneyimlerinden yola çıkan kullanıcılara kulüp doktorundan cevap geldi. Yener İnce yazılanları cehalet olarak yorumladı.