Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce Sosyal Medyadaki Icardi Yorumlarına Kızdı
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce Sosyal Medyadaki Icardi Yorumlarına Kızdı
Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maça oynamadığı halde Icardi damga vurmuştu. Hem maç önü hem de maç sonu taraftara giden Icardi'nin görüntüsü tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada birçok kişi çapraz bağı kopan birinin böyle hareket edemeyeceğini yazdı. Kendi deneyimlerinden yola çıkan kullanıcılara kulüp doktorundan cevap geldi. Yener İnce yazılanları cehalet olarak yorumladı.
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Samsunspor maç önü ve sonunda Icardi'nin taraftarı selamlaması ve tribünleri gezmesi eleştiri konusu olmuştu.
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Bir grup Icardi'nin sakatlığına inanmamış, özel hayatı yüzünden oynamak istemediği yorumlarını yapmıştı.
Bu dedikodulara cevap yıllardır Galatasaray kulüp doktorluğu yapan Yener İnce'den geldi. İnce, "Cehalet kötü şey" dedi.
Yener İnce, "Neymiş futbolcunun çağraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Türkiye’de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. Neden yürüyemesin?" dedi.
Zlatan Ibrahimovic'i hatırlatan Yener İnce, "Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var. Ibrahimovic 67 dakika bu şekilde sahada kaldı. Çapraz bağın yürümekle bir ilgisi bulunmuyor." dedi.
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