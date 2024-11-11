Beşiktaş'ın Futbolcu Fabrikası Altyapısı Üretime Ara Vermiyor
Beşiktaş'ın Futbolcu Fabrikası Altyapısı Üretime Ara Vermiyor
Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken her zaman altyapısıyla da gündeme gelmeyi başarıyor. Mazisinde Serpil Hamdi Tüzün'ün temellerini attığı bir 'özkaynak' hamlesi olan Beşiktaş bu düzenden vazgeçmiyor. Zaman zaman sekteye uğrasa da bu 'fabrikadan' oyuncular A takıma çıkmaya devam ediyor. Kimi kupalara kimi galibiyetlere imza atan bu futbolcular zaman zaman da kazandırdıkları bonservisle camiaya nefes aldırıyor. Beşiktaş'ta akıllarda yer etmiş altyapıdan yetişen yıldızları sizin için derledik.
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Beşiktaş bir zamanlar efsane futbol insanı Serpil Hamdi Tüzün'ün kurduğu özkaynak düzeninden beslenerek büyük başarılara imza atan bir kulüp kimliğindeydi.
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Serpil Hamdi Tüzün'ün eseri "endüstriyel futbol" sonucunda biraz geri planda kalsa da "fabrika" işlemeye devam ediyor ve A takıma giden birçok yıldızın yolu yine buradan geçiyor.
Özkaynak düzeninden son yetişen isim Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. Birçok ismin A takıma çıkmadan gelişini haberdar ettiği Hekimoğlu, Süper Kupa'da da golle başlamıştı.
Yine bu sezon A takımda olan iki sezondur da takımın en değerli parçalarından olan Semih Kılıçsoy taraftarın gözbebeği olmuş durumda. İki isim de özkaynak düzeninin en son ürünleri olarak Süper Lig'de boy gösteriyor. Ancak bu isimlerin çok daha fazlası var.
En sembol isimlerden biri şüphesiz Rıza Çalımbay... Kariyerinde sadece Beşiktaş forması giydi, şampiyonluklar kazandı ve iki dönem de teknik direktörlük yaptı. Rıza Çalımbay günlük skorlar ya da sonuçlara göre yorumlar yapılsa da tam anlamıyla bir Beşiktaş efsanesi olmasıyla ön plana çıkıyor.
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Nihat Kahveci, altyapıdan A takıma çıktığında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında gözlerimizin pasını silmişti Hekimoğlu gibi. Sonrasında ise Real Sociedad ve Villarreal kariyerleri, milli takımdaki başarıları ve futbola veda için Beşiktaş'a dönmesi... Final buruk olsa da o da bu altyapının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.
"Sergen attı, şampiyonluk geldi..." Bu cümleyi bilmek için ne o maçı izlemenize gerek var ne de yaşınızın yetmesine. Akıllara kazınan bu cümle Sergen Yalçın'ın Beşiktaş kariyerine bir imza gibi. Süper Lig'de birçok formayı giydi ama belki de ona en çok siyah beyaz forma yakıştı. O da altyapıdan A takıma yükselen değerlerin en başında geliyor.
"Lanet olsun, bırakın Necip'i sokalım oyuna..." Sergen Yalçın'ın bu sözü de onun kariyerinin özeti. Yabancı kuralı gereği kimi oyuna sokacağını bilemeyen Sergen Yalçın bu cümleyi sarf ediyor. Necip Uysal, forvet hariç neredeyse her mevkide oynayarak ve işini profesyonel şekilde yaparak Serpil Hamdi Tüzün okulunun en değerli mezunlarından biri olarak görünüyor.
Yakın dönem isimlerinden Rıdvan Yılmaz da hem şampiyonluk kazanan hem de bonservis kazandırarak camiasını mutlu eden altyapı oyuncularından oldu.
Rıdvan Yılmaz'ın "kankası", şampiyonluk yolunda en büyük yoldaşı olan Ersin Destanoğlu şampiyonluk apoletiyle Beşiktaş'ta forma giymeye devam ediyor. Lyon maçı bile onun ve altyapısının kalitesini göstermeye yetiyor.
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Bir döneme damgasını vuran MAF'ı unutmak da mümkün değil. Metin Ali Feyyaz üçlüsü farklı takımların altyapısında başladıkları futbola, Beşiktaş'ın altyapısına kazandırılarak devam ettiler. Altyapıdan A takıma çıktıktan sonraki süreci ise deyim yerindeyse tarih yazdı!
Bu altyapının çok emek verdiği, üzerine titrediği ve ısrarla "olmak istemeyen" yıldız adayları olsa da yıldız olabilenlerin ağırlığı çok daha fazla.
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