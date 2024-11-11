Beşiktaş'ın Futbolcu Fabrikası Altyapısı Üretime Ara Vermiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken her zaman altyapısıyla da gündeme gelmeyi başarıyor. Mazisinde Serpil Hamdi Tüzün'ün temellerini attığı bir 'özkaynak' hamlesi olan Beşiktaş bu düzenden vazgeçmiyor. Zaman zaman sekteye uğrasa da bu 'fabrikadan' oyuncular A takıma çıkmaya devam ediyor. Kimi kupalara kimi galibiyetlere imza atan bu futbolcular zaman zaman da kazandırdıkları bonservisle camiaya nefes aldırıyor. Beşiktaş'ta akıllarda yer etmiş altyapıdan yetişen yıldızları sizin için derledik.