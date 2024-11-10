Sergen Yalçın Bu Kez de Victor Osimhen'le İlgili İlginç Bir Açıklamaya İmza Attı

Sergen Yalçın'ın her hafta yaptığı ilginç yorumlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak 'duran top' yorumunda korneri duran top saymayan Sergen Yalçın'ın bu kez hedefi Victor Osimhen'di. Candaş Tolga Işık'la yaptığı programlarda ilginç gaflara imza atan Sergen Yalçın'ın Osimhen'i tanımama itirafı yine çok konuşulacak. Sergen Yalçın, Osimhen'i tanımadığını iddia etti. Napoli'de forma giyen Osimhen'in piyasa değeri 100 milyon euroyu bulmuştu.