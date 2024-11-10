Sergen Yalçın Bu Kez de Victor Osimhen'le İlgili İlginç Bir Açıklamaya İmza Attı
Sergen Yalçın Bu Kez de Victor Osimhen'le İlgili İlginç Bir Açıklamaya İmza Attı
Sergen Yalçın'ın her hafta yaptığı ilginç yorumlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak 'duran top' yorumunda korneri duran top saymayan Sergen Yalçın'ın bu kez hedefi Victor Osimhen'di. Candaş Tolga Işık'la yaptığı programlarda ilginç gaflara imza atan Sergen Yalçın'ın Osimhen'i tanımama itirafı yine çok konuşulacak. Sergen Yalçın, Osimhen'i tanımadığını iddia etti. Napoli'de forma giyen Osimhen'in piyasa değeri 100 milyon euroyu bulmuştu.
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Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Süper Lig'i etkisi altına almayı kısa sürede başardı. Attığı goller ve açıklamalarıyla kısa sürede "camianın evladı" olmayı başardı.
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Osimhen'in iki gollük Samsunspor performansının ardından Sergen Yalçın'dan da ilginç bir Osimhen yorumu geldi.
Sergen Yalçın, "Osimhen'i görünce heyecanlanmaz mısın maça giderken; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta hatta Trabzonspor'da kuramazsın böyle cümle" dedi.
Sergen Yalçın'a Candaş Tolga Işık, "Ne Osimhenci çıktın hocam?" sorusuna ise Sergen Yalçın'dan ilginç bir itiraf geldi.
Sergen Yalçın, "Ben çıkmadım hocam, benlik bir şey yok. Buraya gelene kadar ben hayatımda Osimhen diye bir oyuncu tanımıyordum" dedi.
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