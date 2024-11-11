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Sergen Yalçın 1996 Yılında da Bugün Olduğu Gibi Açıklamalarıyla Gündemdi

Sergen Yalçın 1996 Yılında da Bugün Olduğu Gibi Açıklamalarıyla Gündemdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.11.2024 - 14:24

Futbol bu kadar endüstriyelleşmemiş, basın, taraftar ve takımlar iç içeyken televizyonlarda bir Televole fenomeni oluşmuştu. Futbolun magazini diyeceğimiz bu programda futbolcular saha dışındaki anlarından farklı yüzleriyle karşımıza çıkar ve bu kadar ulaşılmaz bir durumda gözükmezlerdi. Programın en önemli muhabirleri ise Acun Ilıcalı ve Akın Sel'di. İkili uzun süre Beşiktaş muhabirliği de yaptığı için Beşiktaşlı futbolculardan en ilginç açıklamaları onlar alabiliyordu. Deyim yerindeyse tüm futbolculara 'nazı geçen' ikilinin çıkardığı röportajlar bugün bile izlendiğinde hepimizi eğlendiriyor. İşte öyle bir günde Sergen Yalçın ile yapılan ilginç bir röportaj...

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Pop müzikte 90'lara damgasını vuran isimlerden biri şüphesiz Serdar Ortaç. Bugünlerde "yasa dışı bahis ve kumar" nedeniyle gözaltında olan şarkıcının her parçası gündem oluyordu.

Pop müzikte 90'lara damgasını vuran isimlerden biri şüphesiz Serdar Ortaç. Bugünlerde "yasa dışı bahis ve kumar" nedeniyle gözaltında olan şarkıcının her parçası gündem oluyordu.

Serdar Ortaç'ın döneminde en çok dinlenen şarkılarından biri de "Ben Adam Olmam" şarkısıydı. "Kafaya takmam, sonuna bakmam, ben adam olmam" sözleri her yerde çalınıyor, dillerden düşmüyordu.

Serdar Ortaç'ın döneminde en çok dinlenen şarkılarından biri de "Ben Adam Olmam" şarkısıydı. "Kafaya takmam, sonuna bakmam, ben adam olmam" sözleri her yerde çalınıyor, dillerden düşmüyordu.

Bu gündemi iyi değerlendiren Akın Sel'in de bir hedefi vardı: Sergen Yalçın! Magazin hayatı, alışkanlıkları gibi dertlerle sürekli gündemde olan ve saha dışında daha çok konuşulmaya başlayan Sergen'e bu şarkıyı uygun görmüştü.

Bu gündemi iyi değerlendiren Akın Sel'in de bir hedefi vardı: Sergen Yalçın! Magazin hayatı, alışkanlıkları gibi dertlerle sürekli gündemde olan ve saha dışında daha çok konuşulmaya başlayan Sergen'e bu şarkıyı uygun görmüştü.

Genç Sergen Yalçın'ın ağzından ısrarla bu şarkıyı almaya çalışan Akın Sel hedefine ulaşıyordu. Sergen Yalçın, yıllar sonra bile hatırlanacak o videoda istemeye istemeye şarkıyı söylüyordu.

Genç Sergen Yalçın'ın ağzından ısrarla bu şarkıyı almaya çalışan Akın Sel hedefine ulaşıyordu. Sergen Yalçın, yıllar sonra bile hatırlanacak o videoda istemeye istemeye şarkıyı söylüyordu.

O dönem Serdar Ortaç'la arkadaş oldukları da bilinen Sergen Yalçın, yıllar sonra şarkıda güncelleme istese de Serdar Ortaç'tan olumlu yanıt gelmemişti.

O dönem Serdar Ortaç'la arkadaş oldukları da bilinen Sergen Yalçın, yıllar sonra şarkıda güncelleme istese de Serdar Ortaç'tan olumlu yanıt gelmemişti.
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Karşınızda Sergen Yalçın'ın "Ben Adam Olmam" performansı:

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