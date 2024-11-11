Sergen Yalçın 1996 Yılında da Bugün Olduğu Gibi Açıklamalarıyla Gündemdi

Futbol bu kadar endüstriyelleşmemiş, basın, taraftar ve takımlar iç içeyken televizyonlarda bir Televole fenomeni oluşmuştu. Futbolun magazini diyeceğimiz bu programda futbolcular saha dışındaki anlarından farklı yüzleriyle karşımıza çıkar ve bu kadar ulaşılmaz bir durumda gözükmezlerdi. Programın en önemli muhabirleri ise Acun Ilıcalı ve Akın Sel'di. İkili uzun süre Beşiktaş muhabirliği de yaptığı için Beşiktaşlı futbolculardan en ilginç açıklamaları onlar alabiliyordu. Deyim yerindeyse tüm futbolculara 'nazı geçen' ikilinin çıkardığı röportajlar bugün bile izlendiğinde hepimizi eğlendiriyor. İşte öyle bir günde Sergen Yalçın ile yapılan ilginç bir röportaj...