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Nihat Kahveci Victor Osimhen'i Övgüye Boğdu, Maske Yorumu Dikkat Çekti

Nihat Kahveci Victor Osimhen'i Övgüye Boğdu, Maske Yorumu Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.11.2024 - 12:27

Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 ile geçerken iki gol Osimhen'den geldi. Osimhen'in kısa sürede sağladığı uyum dikkat çekerken golleriyle de taraftarın sevgilisi oldu. Rakipleri boş geçmeyen Osimhen'e yorumcular da övgülere devam ediyor. Nihat Kahveci de Osimhen'e hayran olan yorumcular kervanına katıldı. Nihat Kahveci, 'Osimhen'in maskesi incelensin' dedi.

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Victor Osimhen, geldiği ilk günden beri Süper Lig'i etkisi altına almış durumda. Samsunspor maçında attığı iki golle Osimhen dün de yıldızlaştı.

Victor Osimhen, geldiği ilk günden beri Süper Lig'i etkisi altına almış durumda. Samsunspor maçında attığı iki golle Osimhen dün de yıldızlaştı.

Dün akşam Icardi'ye yaptığı jest, maç sonu Atatürk açıklamalarıyla da kalpleri kazanan Osimhen herkesi etkilemiş durumda.

Dün akşam Icardi'ye yaptığı jest, maç sonu Atatürk açıklamalarıyla da kalpleri kazanan Osimhen herkesi etkilemiş durumda.

Nihat Kahveci de bu rüzgara tepkisiz kalamadı ve Osimhen'le ilgili ilginç tespitlerde bulundu.

Nihat Kahveci de bu rüzgara tepkisiz kalamadı ve Osimhen'le ilgili ilginç tespitlerde bulundu.

Nihat Kahveci, Osimhen'i överken “Canavar abi. Sadece attığı gollerle değil, her yaptığıyla. Maskesini incelesinler, mıknatıs mı var, topu mu çekiyor?" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci, Osimhen'i överken “Canavar abi. Sadece attığı gollerle değil, her yaptığıyla. Maskesini incelesinler, mıknatıs mı var, topu mu çekiyor?" ifadelerini kullandı.

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