Nihat Kahveci Victor Osimhen'i Övgüye Boğdu, Maske Yorumu Dikkat Çekti

Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 ile geçerken iki gol Osimhen'den geldi. Osimhen'in kısa sürede sağladığı uyum dikkat çekerken golleriyle de taraftarın sevgilisi oldu. Rakipleri boş geçmeyen Osimhen'e yorumcular da övgülere devam ediyor. Nihat Kahveci de Osimhen'e hayran olan yorumcular kervanına katıldı. Nihat Kahveci, 'Osimhen'in maskesi incelensin' dedi.