Rakip Takım Taraftarlarının Bile Ezbere Bildiği Beşiktaş Besteleri

Beşiktaş tribünü her zaman yaratıcılığı ile ön planda olan tribün gruplarının başında geliyor. Özellikle 'çArşı' fenomeni başlı başına bir durumken, bireysel olarak çıkan marşlar besteler de bir anda tribünü hakimiyeti altına alıyor. Öyle ki bazı besteleri rakip taraftarlar bile ezbere biliyor. Gücünü Güç Katmaya Geldik ya da Karanlık Kuruldu Geceye gibi besteleri bilmeyeniniz yoktur. O efsane besteleri bir kez daha hatırlayalım...