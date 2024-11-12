Rakip Takım Taraftarlarının Bile Ezbere Bildiği Beşiktaş Besteleri
Rakip Takım Taraftarlarının Bile Ezbere Bildiği Beşiktaş Besteleri
Beşiktaş tribünü her zaman yaratıcılığı ile ön planda olan tribün gruplarının başında geliyor. Özellikle 'çArşı' fenomeni başlı başına bir durumken, bireysel olarak çıkan marşlar besteler de bir anda tribünü hakimiyeti altına alıyor. Öyle ki bazı besteleri rakip taraftarlar bile ezbere biliyor. Gücünü Güç Katmaya Geldik ya da Karanlık Kuruldu Geceye gibi besteleri bilmeyeniniz yoktur. O efsane besteleri bir kez daha hatırlayalım...
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"Bir derdim var bin dermana değişmem asla" diyenlerin sık sık "düştüğü" bestelerden biri bu... "Bir gün değil her gün Beşiktaş" aslında tam da Beşiktaş taraftarının ruh halini anlatan bir söz!
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Hiçbir zaman eskimeyecek "Gücüne Güç Katmaya Geldik" bestesinin modası ise hiç geçmiyor. İnönü ya da adı Vodafone Park, Tüpraş Stadyumu; ismi ne olursa olsun değişmeyen bir ruh halini anlatıyor beste; "Formanda ter olmaya geldik" ve "Beşiktaş seninle ölmeye geldik"... Bu iki cümleyi Beşiktaş taraftarından duyduğunuzda hiç de şaşırtıcı gelmeyecektir.
Beşiktaş bestelerinde neşe ve hüzün çoğu zaman bir aradadır. "Aldırma Kartal Aldırma" arabeski gibi değildir ama her an işlerin tersine dönme ihtimaline isyan olarak "kafana göre Beşiktaş" ruh halinin tezahürüdür bu ahenk. Karanlık Kuruldu Geceye bestesi de muhtemeldir ki öyle bir deplasman yolculuğunda bir deplasman otobüsünde dile gelmiştir.
"Bizim için sevdadan delirmiş diyorlar, bilmeyenler nasıl anlasın?" Zeki Demirkubuz'un kardeşi Cemil'e bir gece yarısı "Feyyaz ne yapıyordur şimdi?" dedirten sevgiyi anlamak gerçekten güç. Bilmeyenin anlayacağı ne bir sevgi ne de bir sadakat var bu sevdada.
Birol Can da buradan devamla "Anlayamaz Kimse Bu Aşkı" derken kastettiği aşk tam da buydu. Gökyüzünde bir yanında ay ve yıldız olan Kartal'ın yeryüzündeki kıyamet kopsa bekçilerinin emanet aldığı sevdanın anlamlı hale gelişi anlatılıyor.
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"Hiç ayrılmadık ki seninle, sevenler ayrılır mı söyle?" Hangi aşk şarkısına koysanız olmaz şu söz? Beşiktaş bestesine de adeta "cuk" diye oturmuş bu duygu halinde gurur da kendiliğinden ortaya çıkıyor. "Gururlan Burası Beşiktaş!"
Beşiktaş'ın 100.yılında bir albüm de yapan Mustafa Sandal, Beşiktaşlılığını besteleriyle de konuşturan isimlerden. "Hadi Hisset" bestesi ise bir dönem tribünlerin vazgeçemediği şarkılardandı. Tribünden çıkmadığı için belki şu an söylenmiyor ama eski İnönü'de bunu duymadığınız maç yoktu.
Bir şarkı düşünün ki takım sahaya çıkarken çaldığı andan itibaren tüyleri diken diken yapıyor. Feda döneminde özellikle, menemenli en karanlık gecelerde hep arkada çalıyor gibi bir şarkı... "Bir de bir kuş gökyüzünde, bak ne diyor son sözünde, yıkılma öyle, HAYDİ KALK AYAĞA YÜRÜ GÜNEŞE..." Statsız şampiyonluklarda, Feda sezonunda, hiç bitmeyecek gibi devam eden sezonlarda kulaklara küpe bir besteydi.
Yine en çok bilinen tribün bestelerinden biri... "Deplasmanda dersin soran olursa..." Soğuk bir kış gecesi İstanbul'dan belki Bursa'ya belki Ankara'ya belki Malatya'ya giden bir otobüste ortaya çıkan o beste hala deplasmanların vazgeçilmez bestelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Yine tribünden taraftar sesiyle bir beste... "Yağmurlu bir günde görmüştüm seni..." Kim bilir kaç aşk hikayesini başlatan cümle Beşiktaşlıların takımlarına olan aşkının da başlangıcı olarak karşımızda... "Ölümle yaşamı ayıran çizgi, siyahla beyazı ayıramaz ki" sözü de Beşiktaşlıların imza sözlerinden olmayı sürdürüyor.
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"Sana adanmış bütün hayatlar" sözü de buraya kadar gördüğünüz tüm bestelerin özeti aslında.
Beşiktaş'ın devrimci marşlardan beslendiği, çArşı'nın çıkış noktası itibariyle dirsek temasında da olduğu marşlar da her zaman tribünde yerini bulabiliyor. Suavi'nin Tükenme'si Gücüne Güç Katmaya Geldik diye karşımıza çıktığı gibi Gündoğdu marşı da "Semtimiz Kartal semti, aşık eder herkesi" şeklinde karşımıza çıkıyor.
Beşiktaş romantizmine, Beşiktaş arabeskine en uygun şarkı belki de Sen Benim Her Gece Efkarım... "Kalbimin en orta yerinde, büyük bir yangın var alevler içinde" hangi aşk mektubuna giriş olmaz ki? Beşiktaş taraftarının takımına duyduğu aşkın en yalın hali de böyle bir şey işte. "Sana yemin olsun bitmeyecek sevdan mezarımda bile" sözüyle ebedi bir aşkın tribünde binlerce kişi tarafından söylendiğini düşündüğünüzde bile tüyler diken diken oluyor.
Sen Benim Her Gece Efkarım şarkısının ilk versiyonu ise bambaşka bir aşk şarkısı gibi karşımıza çıkmıştı. O halini bırakarak noktalayalım:
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