Beckham, Ronaldo, Ümit Davala ... Saç Şekilleriyle Bizi Hayretlere Düşüren Futbolcular

Futbol yıldızları her yaptıklarıyla olay olan isimler... Onların yaptıkları bir paylaşım, gittikleri bir mekan, giydikleri bir kıyafet olay oluyor ve popüler olabiliyor. Aynı zamanda imajları da hayranları tarafından sıklıkla takip ediliyor. Saç stillerinin sık sık değiştiren, boyayan yıldızlar bazen öyle tercihler yapıyor ki ağızları açık bırakıyor. Hepimizi hatırladıkça hayrete düşürecek o isimlerle karşınızdayız.