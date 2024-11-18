Beckham, Ronaldo, Ümit Davala ... Saç Şekilleriyle Bizi Hayretlere Düşüren Futbolcular
Beckham, Ronaldo, Ümit Davala ... Saç Şekilleriyle Bizi Hayretlere Düşüren Futbolcular
Futbol yıldızları her yaptıklarıyla olay olan isimler... Onların yaptıkları bir paylaşım, gittikleri bir mekan, giydikleri bir kıyafet olay oluyor ve popüler olabiliyor. Aynı zamanda imajları da hayranları tarafından sıklıkla takip ediliyor. Saç stillerinin sık sık değiştiren, boyayan yıldızlar bazen öyle tercihler yapıyor ki ağızları açık bırakıyor. Hepimizi hatırladıkça hayrete düşürecek o isimlerle karşınızdayız.
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Bizden bir isimle başlayalım... 2002 Dünya Kupası, sabah 09.00'da Japonya'da oynanan bir maç için ekran başına geçiyorsunuz ve karşınızda yeni imajıyla Ümit Davala... Çok yadırgandı ama sonra küçük çocukların rol modeli oldu.
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Bu saç şeklini akıldan çıkarmak mümkün mü? Yine 2002 Dünya Kupası'ndan bir saç... Her gördüğümüzde "pis burunla" vurulan top Rüştü'nün önünde sekip ağlara gidiyor.
Freddie Ljungberg saçlarını kazıtana kadar bu konuda en ayrıksı isimlerin başında geliyordu.
İsmini bilmeseniz bile saçlarını biliyorsunuz. Saçları isminden ve kariyerinden daha ünlü bir Nijeryalı Taribo West...
Bir saç şekline adını veren isim Carlos Valderrama... O da saçıyla ününe ün katanlardan oldu.
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Abel Xavier, moda dergilerinden fırlamış tarzıyla Süper Lig'e gelmişti. Galatasaray'da performansıyla değil ama imajıyla unutulmaz bir yer edindi.
Djibril Cisse... O kadar çok saç şekli ile karşımıza çıktı ki hangisini seçsek diğerlerini hatrı kalır diyerek diğerlerini bir kenara bırakıp bunu seçtim.
Beckham'ın "saçlarımı böyle yaparsam hala yakışıklı görünür müyüm?" denemelerinden biri...
Diego Simeone'nin oğlu Giovanni Simeone'nin saç şekli babasından uzakta olduğu Arjantin günlerinde yaptığı çok belli.
"Şu saçlarınla uğraştığın kadar" diye cümleye başladığınızı duyar gibiyiz ama doping meselesine kadar saçı da topçuluğu da fena değildi Pogba'nın...
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Ressam Bob imajıyla Gallerli George Berry de listeye bodoslama girebilen isimlerden oldu.
Napoli'den Trabzonspor'a değişmeyen iki şey vardı; klası ve saç şekilleri... Marek Hamsik gerçekten hoş anılarla veda etti buraya da.
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Ronaldo saç stili için şöyle demişti " o yıllarda herkes futbolumu eleştiriyordu. sakatlıktan yeni çıkmıştım Ben de saçlarımı bu stilde yaptım ki insanlar he... Devamını Gör