Şov Maçından Memnun Kalmayanlar İçin Gerçek Bir Düello: iShowSpeed vs Jake Paul
Şov Maçından Memnun Kalmayanlar İçin Gerçek Bir Düello: iShowSpeed vs Jake Paul
Jake Paul ve Mike Tyson arasında oynanan maçı unutmak istesek de kolay kolay unutamayacağız gibi duruyor. Maç saatine kadar bol gürültülü ikili maç anında adeta bir tenis maçı izlettiler bize. Türkiye saati ile sabah 04'ten 09'a kadar maç başladı başlayacak hissiyle geçen sürenin sonunda böyle bir maçla karşılaşmak herkesi üzdü. En çok da Mike Tyson'un durumu tabi ki... Şimdi o maçtan tatmin olmayanlar için yeni bir düello belirdi. Jake Paul'ün menajeri iShowSpeed'e bir servet önerdi maç için.
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Fare doğuran dağ gibi maçın ardından hayal kırıklıkları geçmek bilmiyor. Maçtaki yumruklar ve "softluk" başkalarına da cesaret verdi. Onlardan biri de iShowSpeed...
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Her şey popüler YouTuber iShowSpeed'in yalnızca altı aylık bir antrenmanla Jake Paul’u mağlup edebileceğine inandığını söylemesiyle başladı.
Speed, "İşine saygı duyuyorum ama ringte pek de akıcı durmuyor. Onu izlediğinizde kusurlarını da kolaylıkla görebiliyorsunuz" demişti."
Bu iddiale davete Jake Paul cephesinden yanıt gecikmedi. Jake Paul'ün menajeri olaya el attı ve iShowSpeed'e bir maç önerdi.
Jake Paul'un menajeri Nakisa Bidarian, sözleşmeyi imzaladığı an 10 milyon Dolar, maça çıktığı takdirde bir 10 milyon Dolar daha vereceğini söyleyerek maç için sözleşme teklif etti.
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Bakalım iShowSpeed bu teklife ne yanıt verecek ya da 6 ay sonra biz gerçek bir düello görecek miyiz?
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