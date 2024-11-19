Şov Maçından Memnun Kalmayanlar İçin Gerçek Bir Düello: iShowSpeed vs Jake Paul

Jake Paul ve Mike Tyson arasında oynanan maçı unutmak istesek de kolay kolay unutamayacağız gibi duruyor. Maç saatine kadar bol gürültülü ikili maç anında adeta bir tenis maçı izlettiler bize. Türkiye saati ile sabah 04'ten 09'a kadar maç başladı başlayacak hissiyle geçen sürenin sonunda böyle bir maçla karşılaşmak herkesi üzdü. En çok da Mike Tyson'un durumu tabi ki... Şimdi o maçtan tatmin olmayanlar için yeni bir düello belirdi. Jake Paul'ün menajeri iShowSpeed'e bir servet önerdi maç için.