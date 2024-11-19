Futbol Severlerin Hasretle Beklediği Maçlar: Dünya Derbileri!

Futbol severler için derbiler bayram demek. Hem tarafsız izleyicilerin hem de sahadaki iki takımın yakından takip ettiği maçlar ne olursa olsun heyecanı üst seviyeye çıkarıyor. Derbiler tanım itibariyle aynı şehirde oynayan iki takım arasında oynanan maçlardır. Bu nedenledir ki bu tanıma El Classico diye adlandırılacak Barcelona - Real Madrid maçı girmiyor ancak bu maçlarda 'dev maçlar' olarak her zaman bir derbi tansiyonunda geçiyor ve mazileri bazı derbilerden çok daha fazla. Onları da dahil ederek hazırladığımız derleme sizlerle.