Futbol Severlerin Hasretle Beklediği Maçlar: Dünya Derbileri!
Futbol Severlerin Hasretle Beklediği Maçlar: Dünya Derbileri!
Futbol severler için derbiler bayram demek. Hem tarafsız izleyicilerin hem de sahadaki iki takımın yakından takip ettiği maçlar ne olursa olsun heyecanı üst seviyeye çıkarıyor. Derbiler tanım itibariyle aynı şehirde oynayan iki takım arasında oynanan maçlardır. Bu nedenledir ki bu tanıma El Classico diye adlandırılacak Barcelona - Real Madrid maçı girmiyor ancak bu maçlarda 'dev maçlar' olarak her zaman bir derbi tansiyonunda geçiyor ve mazileri bazı derbilerden çok daha fazla. Onları da dahil ederek hazırladığımız derleme sizlerle.
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Ruhr Derbisi ile başlıyoruz. Almanya'da madenci bölgesi olan Ruhr'da Gelsenkirchen kentinin iki takımı... Borussia Dortmund ve Schalke 04! Kulüp kimlikleri benzer olsa da onlar yıllardır en üst seviyede birbirleri ile rekabet içindeler. Schalke son dönemde biraz sallanıyor ama rekabet aynı.
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DerKlassiker, Almanya'da hayatın durduğu maçların başında geliyor. Borussia Dortmund ve Bayern Münih arasındaki maç ligin sınırlarını aşmış Şampiyonlar Ligi finalinde bile oynanmıştı.
Çekya'nın Prag Derbisi! Slavia Prag ve Sparta Prag'ın 1896'dan bu yana sürdürdüğü rekabet Çekoslavakya Ligi'nden Çekya Süper Ligi'ne kadar taşındı.
Adı Galler Derbisi ma İngiltere Premier Lig ve Championship'te sahne aldılar. Cardiff City ve Swansea'nin maçları coğrafi ve tarihi olarak da anlamlı derbilerden. Ada kültürüne önemli katkısı bulunuyor.
Fotoğraf her şeyi anlatıyor ama Hırvatistan'ın "düşman kardeşleri" için bir iki kelime edelim. Hajduk Split ve Dinamo Zagreb birbirlerini rakip değil düşman olarak görüyor. Bu da her maça istisnasız yansıyor.
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Premier Lig'e birçok takımla katkıda bulunan Londra şehri de büyük derbilere ev sahipliği yapıyor. Arsenal - Chelsea ve Arsenal - Tottenham maçları bu derbilerin en başında geliyor.
Liverpool şehrinin iki takımı Liverpool ve Everton ise ligdeki sıralamaları ne olursa olsun amansız bir rekabete sahne olan maçlarıyla İngiltere'nin belki en çok ön plana çıkan şehir derbilerinden biri.
Manchester United ve Liverpool maçlarıysa sadece Manchester ve Liverpool şehrinin rekabeti değil iki kültürün karşı karşıya gelmesine sahne oluyor. Bu derbinin arka planı rekabeti ve gerilimi hep yüksek tutuyor.
City'nin ligdeki konumu gereği popülerliğini yitirmiş derbi kulübün el değiştirmesi ile yeniden eski rekabetçi günlerine döndü. Manchester United ve Manchester City rekabetinin tarihi yeniden yazılıyor.
Londra'nın en belalı derbisi... Milwall-West Ham United maçları ne zaman yaşansa şehirde üst düzey güvenlik önlemleri alınır ve tabi ki bu bir işe yaramaz. Daha fazlası için Yeşil Sokak Holiganları'nı izleyip art arda şok olabilirsiniz.
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Bu derbi ne kadar saha içinde kalmak istese de tarih buna izin vermiyor. Barcelona - Real Madrid derbisi "Cumhuriyetçiler ve Kralcılar" diye kamplaşan iç savaş sonrası İspanya'nın bir sonucu. Fotoğrafta, Barcelona taraftarı tarihi "düşmanlarını" "Katalonya, İspanya değil" diyerek karşılıyor. El Classico bu sebeple bir futbol maçından çok daha fazlası.
Madrid Derbisi de benzer politiklikle geçer. Real Madrid, taraftarı "bize kralcı diyorsunuz ama siz asıl Atletico'ya bakın" der genelde. Atleticolular ise Real Madrid'den öyle nefret ederler ki taraftarlar maçlara "Sizin gibi olmamaktan dolayı gurur duyuyoruz" koreografisiyle çıkar.
İskoçya'daki Glasgow Derbisi de tarih yüklü bir derbidir. Mezhep ve bağımsızlık mücadelesi rekabetin ana eksenidir. İrlanda ve IRA ile bağlar kuran Celtic'e karşı Kraliçe'ye gönülden bağlı merkeziyetçi Rangers... İki takım rakibinin mezhebinden futbolcu bile transfer etmiyor.
Derby della Madonnina... Milano şehrinin iki dev takımı Internazionale ve AC Milan'ın 1910'dan beri kavgayla gürültüyle rekabetle şampiyonluklarla kupalarla geçen rekabeti...
Şiddet dozu "bir tık" üstteki Roma Derbisi... AS Roma ve Lazio rekabeti de İtalyan futbolunun mihenk taşlarından. Lazio tribünlerinin faşist kimliği derbide Roma'ya milyonlarca tarafsız taraftar kazandırıyor.
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Lefkoşa Derbisi'nde taraf seçmek bizim için zor değil. Faşist APOEL ile barış yanlısı ve Soma'daki madencileri anmaktan Taksim'deki Gezi Eylemleri'ne destek vermeye kadar Türkiye'ye güzel mesajlar gönderen Omonia'nın derbisi...
Kızıl Yıldız - Partizan rekabeti öyle bir derbi ki iki takım su topu maçında karşılaşsa tribünler tıklım tıklım doluyor. Yugoslavya'dan Sırbistan'a devam eden dev rekabet. Olaysız derbiye tarihin hiçbir döneminde rastlanmadı.
Arjantin'e uğramadan bu yazı eksik kalırdı. Zenginler ve Fakirler diye ayrılan bir derbi... River Plate - Boca Juniors derbisinde zamanında bolca kan da döküldü. Şimdi önlemler daha fazla ama kanın önüne geçmek hala mümkün olmadı.
Adana Derbisi... Sıcağı ve gastronomisiyle ünlü şehrin en önemli değerlerinden biri de bu derbi! Adana Demirspor ve Adanaspor'un rekabeti için aynı ligde olmalarına gerek yok.
İzmir de yerel rekabetler açısından şanslı şehirlerden. Göztepe - Altay maçlarının heyecanını kolay kolay herhangi bir maçta mümkün değil. Tıpkı Adana derbisi gibi aynı ligde olmasalar da onların rekabeti baki.
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Uzun zamandır karşılaşmıyorlar ama Karşıyaka - Göztepe derbisi Türk futbol tarihinde her zaman bambaşka yerde olacak maçların başında geliyor.
Başkent Derbisi ise diğer derbilerden "dostluğuyla" ayrılıyor. İki kulüp arasında kültürel olarak keskin farklar olsa da iki takım da bu rekabeti büyük oranda dostlukla ilerletiyor.
Beşiktaş - Galatasaray derbileri İstanbul'daki rekabetin zirve yaptığı maçladan biri. İki takım hele ki şampiyonluk yarışında ise bir sürü bilinmezin olduğu heyecanlı bir derbi izliyoruz.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri ise ligdeki sıralamaları ne olursa olsun hep heyecan dolu geçiyor. Ligde zor durumda olanın ne yapıp edip deplasmanda kazandığı derbiler deyince bu derbiye dikkatle bakmak yeterli.
Saha içi ve saha dışında rekabetin bir an eksik olmadığı, sosyal medyada, sokakta, toplu taşımada, okulda her alanda kendinden söz ettiren derbi. Galatasaray - Fenerbahçe derbileri futbol tarihimizin en önemli derbilerinden biri olarak gücünü defalarca kanıtladı.
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