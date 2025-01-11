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Çekime Giderken İşinden Olmuş: Dizi Sektöründeki Rekabeti Kabul Eden Nevra Serezli Başından Geçenleri Anlattı

Çekime Giderken İşinden Olmuş: Dizi Sektöründeki Rekabeti Kabul Eden Nevra Serezli Başından Geçenleri Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.01.2025 - 18:09

Günlerdir sosyal medyanın gündemine oturan 'dizi sektöründeki tekelleşme' iddiaları birçok açıklamayı beraberinde getirdi. Dizi sektöründe yer alan isimler dışında oyuncuların da çıkıp iddialarda bulunduğu konu gün geçtikçe dallanıp budaklanıyor. ID İletişim ve ünlü birçok ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım'a Fuat Uğur'un yönelttiği iddialarla başlayan tepkilere birçok oyuncu da yaptıkları paylaşımlarla dahil oldu. 

Konu manşetlerde kalmaya devam ederken geçtiğimiz gün kameralara yakalanan Nevra Serezli de dizi sektöründeki rekabetten bahsetti. Uzun yıllardır sektörde yer alan Serezli başına gelen bir olayı anlatarak örnek verdi!

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Tv100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı yazıda ortaya atılan iddialar hem oyuncuları hem ID İletişim'i hem de Ayşe Barım'ı hedef göstermişti.

Tv100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı yazıda ortaya atılan iddialar hem oyuncuları hem ID İletişim'i hem de Ayşe Barım'ı hedef göstermişti.

ID İletişim'in Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında yaptığı açıklamalardan sonra oyuncular da konuya dair sessizliğini bozmuştu.

ID İletişim'in Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında yaptığı açıklamalardan sonra oyuncular da konuya dair sessizliğini bozmuştu.

İddialara ateş püsküren Hazal Kaya'nın o açıklamasından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

O iddiaların detaylarını merak edenleri de şöyle alabiliriz:

Deniz Işın ve Melisa Sözen başta olmak üzere birçok isim dizi sektöründeki tekelleşmeden dert yandıklarını hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla göstermişti.

Deniz Işın ve Melisa Sözen başta olmak üzere birçok isim dizi sektöründeki tekelleşmeden dert yandıklarını hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla göstermişti.

Farklı iddiaların ortaya atıldığı ve sektördeki "güç oyunundan" bahsedilen o açıklamaların tüm detaylarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Evrim Alasya ve Gonca Vuslateri gibi günümüzün en popüler ve ekran önündeki isimleri ise konuya bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşmış, Alasya'nın "hiçbir bilgim yok" sözleri X kullanıcıları tarafından büyük topa tutulmuştu.

Evrim Alasya ve Gonca Vuslateri gibi günümüzün en popüler ve ekran önündeki isimleri ise konuya bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşmış, Alasya'nın "hiçbir bilgim yok" sözleri X kullanıcıları tarafından büyük topa tutulmuştu.

Evrim Alasya'nın yorumlara çıkıştığı ardından hesabını kapattığı o olayın detaylarına da bu içeriğimizde yer verdik:

Gonca Vuslateri'nin görenleri pek de şaşırtmayan yaklaşımına da bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Olay oyuncuların yaptığı açıklamalarla büyürken konuya dahil olan son isim ise bir çoğumuzun hayatına Sihirli Annem dizisindeki Dudu Peri karakteriyle dokunan usta oyuncu Nevra Serezli'den geldi.

Olay oyuncuların yaptığı açıklamalarla büyürken konuya dahil olan son isim ise bir çoğumuzun hayatına Sihirli Annem dizisindeki Dudu Peri karakteriyle dokunan usta oyuncu Nevra Serezli'den geldi.
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Geçtiğimiz gün kameralara yakalanan Serezli muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Dizi sektöründeki rekabetleri söylemem ama 'olmadı' dersem yalan olur" ifadeleriyle geçmişte başına gelen bir olaydan örnek veren Nevra Serezli çekime giderken işinin nasıl iptal edildiğini anlattı.

Geçtiğimiz gün kameralara yakalanan Serezli muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Dizi sektöründeki rekabetleri söylemem ama 'olmadı' dersem yalan olur" ifadeleriyle geçmişte başına gelen bir olaydan örnek veren Nevra Serezli çekime giderken işinin nasıl iptal edildiğini anlattı.

“Çekime giderken telefon açıp ‘özür dileriz, yerinize başkası oldu’ dediler. Yoldan geri döndüm. Bu işte rekabet olmaması mümkün mü?” şeklinde konuşan Serezli kendisinin genç bulunması üzerine rolün çekime giderken başkasına verildiğini öğrendiği o anları anlattı.

“Çekime giderken telefon açıp ‘özür dileriz, yerinize başkası oldu’ dediler. Yoldan geri döndüm. Bu işte rekabet olmaması mümkün mü?” şeklinde konuşan Serezli kendisinin genç bulunması üzerine rolün çekime giderken başkasına verildiğini öğrendiği o anları anlattı.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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