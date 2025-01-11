Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır'ın İslam'da Kadına Verilen Hakları Sıraladığı Anlar Gündeme Oturdu!
Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır'ın İslam'da Kadına Verilen Hakları Sıraladığı Anlar Gündeme Oturdu!
2 ocak günü hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile bireyleri arasındaki tartışmalar, miras meselesi, eski eşi Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur'un açıklamaları gibi konular sürekli gündeme gelmeye devam ediyor. Aile bireyleri arasında cenazede yaşanan büyük gerginliğin ardından gözler yeniden yapılacak açıklamalara dönmüştü.
Ferdi Tayfur'un vefatının ardından paylaşımda bulunan Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur'un geçtiğimiz gün düzenlenen Mevlid'e katılmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Necla Nazır bu sefer İslam'da kadına verilen hakları sıraladığı anlarla gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede 2 ocak günü hayata veda etti. Usta sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından gözler Ferdi Tayfur'un bir süredir arasında soğuk rüzgarlar esen kızı Tuğçe Tayfur'a dönmüş, vefatından önce soyadı yüzünden davalık olan ikilinin adı yeniden anılmaya başlanmıştı.
Ferdi Tayfur'un 2007 senesinde evliliğini bitirdiği kızı Tuğçe'nin annesi Necla Nazır da yeniden adından bahsettirmişti.
Usta ismin vefatının ardından aile bireyleri sessizliği korurken ilk açıklama yapan isim Necla Nazır olmuş, eski eşi Ferdi Tayfur'a kullandığı sözler de bir hayli dikkat çekmişti.
Ardından Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ilk defa usta ismin cenazesinde görüntülenen Tuğçe Tayfur ve Necla Nazır'ın küfürler savurulan anları gündeme damgasını vurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğin efsanelerinden olan Ferdi Tayfur'un vefatından sonra ortaya çıkan paha biçilemez servet manşetlere yerleşmiş, miras konusu da ayrı olay olmuştu.
Ferdi Tayfur'un yedisi geçtiğimiz gün düzenlenmiş ve usta sanatçının ablası Nafia miras konusuna “Ne mirası be! Miras falan yok! Yok öyle bir şey!” diyerek açıklık getirmişti. Mevlid'e katılmayan Tuğçe Tayfur ve Necla Nazır da gözlerin yeniden kendisine dönmesine neden olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'ın İslam'ın kadınlara tanıdığı hakları sıraladığı anları paylaştığı video gündeme oturdu.
“Bizim dinimizde kadına o kadar hak tanınmış ki… Bir kadın çalışmak zorunda değil. Çocuklarına bakmak zorunda değil, çocuklarını emzirmek zorunda değil. Kadının eşi, ev işi yapan hizmetçi ve süt annesi tutmak zorunda. Bunlar İslam’da kadına verilmiş haklar." şeklinde konuşan Nazır'ın o anlarına gelin birlikte bakalım...
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Peki evi temizleyen ve süt annelik yapan da başka bi kadın değil mi? Dinimiz tüm kadınlara değer veriyorsa bunu başka kadınları kullanarak değil erkekler eşi... Devamını Gör
teyze ne diyorsun Allahını seversen
Bu nursuzu ciddiye alan var mı 😒