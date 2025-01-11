Ferdi Tayfur'un Cenazesinde Polis Barikatına Takılan Mustafa Üstündağ Yaşananlar Hakkında İlk Kez Konuştu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz saatlerde Ferdi Tayfur'un cenazesinde polis tarafından engellendiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla gündeme düşen Mustafa Üstündağ o anlarla ilgili konuştu. Birsen Altuntaş'a konuşan oyuncu geçmişte de başına benzer bir olay geldiğini anlattı.

Ferdi Tayfur'un cenazesine katılan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın polis tarafından hayran sanıldığı ve uzaklaştırıldığı anlar sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Cenazedekilerin uyarmasıyla polisler tarafından bırakılan Mustafa Üstündağ yaşananlar hakkında ne demiş gelin birlikte bakalım...

KAYNAK: Birsen Altuntaş