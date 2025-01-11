Ferdi Tayfur'un Cenazesinde Polis Barikatına Takılan Mustafa Üstündağ Yaşananlar Hakkında İlk Kez Konuştu!
Ferdi Tayfur'un Cenazesinde Polis Barikatına Takılan Mustafa Üstündağ Yaşananlar Hakkında İlk Kez Konuştu!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz saatlerde Ferdi Tayfur'un cenazesinde polis tarafından engellendiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla gündeme düşen Mustafa Üstündağ o anlarla ilgili konuştu. Birsen Altuntaş'a konuşan oyuncu geçmişte de başına benzer bir olay geldiğini anlattı.
Ferdi Tayfur'un cenazesine katılan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın polis tarafından hayran sanıldığı ve uzaklaştırıldığı anlar sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Cenazedekilerin uyarmasıyla polisler tarafından bırakılan Mustafa Üstündağ yaşananlar hakkında ne demiş gelin birlikte bakalım...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ölümü tüm ülkeyi ve sanat camiasını yasa boğmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yaşananlar, büyüyen aile kaosu, cenazesinde çıkan olaylar ve miras meselesi günlerdir manşetlerden düşmüyor.
İzdiham yaşanan cenazedeki küfürleşme olayı, Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur'un baygınlık geçirmesi derken pek çok detay gündeme yerleşmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise usta ismin cenazesinden başka görüntüler ortaya çıkmış, oyuncu Mustafa Üstündağ'ın o anları gündeme bomba gibi oturmuştu.
Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde polis ekiplerinin sıkı önlemler aldığı törende Üstündağ'ın tanınmadığı ve Ferdi Tayfur'un hayranı sanılarak uzaklaştırılmaya çalıştığı o anlar cenazedekilerin uyarılarıyla önlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları daha önce görmeyenleri şöyle alalım:
2007 senesinde Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'la birlikte yer alan Mustafa Üstündağ usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmamak isterken başına gelenler hakkında Birsen Altuntaş'a konuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Üstündağ "Cenaze namazına gittim. Musalla taşına yaklaşmak için yine barikattan atlayıp polisin elinden kaçtım. Namazı beklerken siyasilerin elinden kaçamadım. Polis memurları siyasilerin güvenliği için orda bulunan insanları ıraklaştırdı." şeklinde yaşananları anlattı.
Üstündağ aynı şeyin başına daha önce de geldiğini “13 yaşında orta okuldaydım Ferdi Baba konserine gittik. Çocuktuk polisin elinden kaçtık öne geçtik. Aradan yıllar geçti aktör oldum; konserine gittiğim hayranı olduğum insanla baba oğul oynadım." diyerek yıllar sonra başına aynı olayın geldiğini vurguladı.
"Ben de onlardan biriyim, cenazeden daha kıymetli, seçilmişler ve atanmışlar geleceği için oradan uzaklaştırıldık. İyi bir hırsız olduğum için dikkat çektim galiba… Ya da iyi bir suikastçı olduğum anlaşıldı, ya da cenaze tacizcisi olduğum belli oldu. Ben sadece hayranı olduğum insana selam vermeye gittim. Ama söz olsun o seçilmişlerin ve atanmışların cenazesine yine Mustafa olarak gideceğim.” şeklinde konuşan isim sözlerini böyle noktaladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın