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Uzun Zamandır Görmemiştik: Tarkan'ın Son Konserindeki 'Kuzu Kuzu' Dansı Hepimizi Geçmişe Işınladı!

Uzun Zamandır Görmemiştik: Tarkan'ın Son Konserindeki 'Kuzu Kuzu' Dansı Hepimizi Geçmişe Işınladı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 19:48

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın son konserinde sergilediği efsanevi 'Kuzu Kuzu' dansı hepimizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı!

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1992 yılında Kıl Oldum Abi ile hayatımıza giren Tarkan, o günden itibaren Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından bir tanesi biliyorsunuz ki.

1992 yılında Kıl Oldum Abi ile hayatımıza giren Tarkan, o günden itibaren Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından bir tanesi biliyorsunuz ki.

Her şarkısı dillere pelesenk olmayı başaran "megastar" lakaplı Tarkan'ın her konseri de büyük bir heyecanla bekleniyor!

Her şarkısı dillere pelesenk olmayı başaran "megastar" lakaplı Tarkan'ın her konseri de büyük bir heyecanla bekleniyor!

Megastar'ın bir de yıllar önceki Kuzu Kuzu dansı var ki... Neredeyse her konserde her etkinlikte "acaba görebilir miyiz?" diye heyecanla bekleniyor!

Megastar'ın bir de yıllar önceki Kuzu Kuzu dansı var ki... Neredeyse her konserde her etkinlikte "acaba görebilir miyiz?" diye heyecanla bekleniyor!

İşte uzun zaman sonra beklenen o gün geldi! Ünlü şarkıcı dünki konserinde sergilediği efsanevi 'Kuzu Kuzu' dansı ile hem coştu hem coşturdu!

İşte uzun zaman sonra beklenen o gün geldi! Ünlü şarkıcı dünki konserinde sergilediği efsanevi 'Kuzu Kuzu' dansı ile hem coştu hem coşturdu!

İşte o anlar 👇🏻

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Gelin Tarkan'ın dansına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım 👇🏻

Gelin Tarkan'ın dansına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım 👇🏻
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