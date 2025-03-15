İlk Paylaşım Geldi! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Bebeklerinin Adını Duyurdu
İlk Paylaşım Geldi! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Bebeklerinin Adını Duyurdu
2016 yılında evlenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde oğullarını kucaklarına aldı. Çift hamilelik süresince yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekerken bebeklerinin ismini bir türlü açıklamadı. Kadir Doğulu, paylaştığı bir aile fotoğrafında oğlunun ismini herkese duyurdu.
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Fatih Harbiye dizisinde rol gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüşen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016 yılında dünyaevine girmişti.
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, erkek bebeklerini Mart ayının ikinci haftasında kucaklarına alırken ismi konusunda hiçbir açıklama gelmemişti.
Oğullarına kucaklarına aldıktan sonra ilk paylaşımı sonunda yapan Doğulu ailesi, "Aziz oğlum hoşgeldin" yazılı paylaşımla bebeklerinin ismini duyurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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