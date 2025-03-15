İlk Paylaşım Geldi! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Bebeklerinin Adını Duyurdu

Birsen Altuntaş, bu paylaşım sonrasında Doğulu'nun bebeğine Vuslat dizisindeki karakter ismi olan Aziz'i koyduğunu ve bunu Doktorlar dizisinde rol alan Yasemin Özilhan'ın da kızına Ela ismini koyarak yaptığını belirtti.

Altuntaş ayrıca bebeğin isminin Aziz olduğunu daha önceden bildiğini fakat Doğulu ailesinin kendilerinin açıklamak istemeleri nedeniyle paylaşımda bulunmadığını yazdı.