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İlk Paylaşım Geldi! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Bebeklerinin Adını Duyurdu

İlk Paylaşım Geldi! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Bebeklerinin Adını Duyurdu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.03.2025 - 20:34 Son Güncelleme: 15.03.2025 - 20:53

2016 yılında evlenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde oğullarını kucaklarına aldı. Çift hamilelik süresince yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekerken bebeklerinin ismini bir türlü açıklamadı. Kadir Doğulu, paylaştığı bir aile fotoğrafında oğlunun ismini herkese duyurdu.

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Fatih Harbiye dizisinde rol gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüşen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Fatih Harbiye dizisinde rol gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüşen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

9 yıldır evli olan çift magazin gündemini ilişkileriyle sık sık meşgul etse de son dönemde bambaşka bir heyecanlarına ortak olduk. Geçtiğimiz aylarda erkek bebek beklediklerini duyuran çift, böylece üç kişilik çekirdek bir aile olmanın ilk adımını atmışlardı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, erkek bebeklerini Mart ayının ikinci haftasında kucaklarına alırken ismi konusunda hiçbir açıklama gelmemişti.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, erkek bebeklerini Mart ayının ikinci haftasında kucaklarına alırken ismi konusunda hiçbir açıklama gelmemişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş, doğumun ardından anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirmiş ve çiftin yakınları sosyal medyadan tebrik mesajları yağdırmıştı.

Birsen Altuntaş, bugün yaptığı paylaşımda Kadir Doğulu'nun oğlunun ismini Instagram hesabından duyurduğunu açıkladı.

Oğullarına kucaklarına aldıktan sonra ilk paylaşımı sonunda yapan Doğulu ailesi, "Aziz oğlum hoşgeldin" yazılı paylaşımla bebeklerinin ismini duyurdu.

Oğullarına kucaklarına aldıktan sonra ilk paylaşımı sonunda yapan Doğulu ailesi, "Aziz oğlum hoşgeldin" yazılı paylaşımla bebeklerinin ismini duyurdu.

Birsen Altuntaş, bu paylaşım sonrasında Doğulu'nun bebeğine Vuslat dizisindeki karakter ismi olan Aziz'i koyduğunu ve bunu Doktorlar dizisinde rol alan Yasemin Özilhan'ın da kızına Ela ismini koyarak  yaptığını belirtti. 

Altuntaş ayrıca bebeğin isminin Aziz olduğunu daha önceden bildiğini fakat Doğulu ailesinin kendilerinin açıklamak istemeleri nedeniyle paylaşımda bulunmadığını yazdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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