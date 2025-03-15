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Oyuncu İlker Aksum Yakın Dostu Şinasi Yurtsever'in Cenazesine Katılamayınca Mesleğine Sitem Etti

Oyuncu İlker Aksum Yakın Dostu Şinasi Yurtsever'in Cenazesine Katılamayınca Mesleğine Sitem Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.03.2025 - 19:50 Son Güncelleme: 15.03.2025 - 20:37

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Geçtiğimiz gün sanat dünyasından pek çok kişiyi derinden üzen bir haber geldi. Oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Bugün düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldığı Şinasi Yurtsever'in cenazesine seti dolayısıyla katılamayan İlker Aksum, çektiği bir video ile hem mesleğine isyan etti hem de çok yakın dostu olan Şinasi Yurtsever'den özür diledi.

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Yabancı Damat, Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi pek çok yapımda izlediğimiz Şinasi Yurtsever, herkesin gönlünü kazanmış nadir oyunculardan biriydi.

Yabancı Damat, Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi pek çok yapımda izlediğimiz Şinasi Yurtsever, herkesin gönlünü kazanmış nadir oyunculardan biriydi.

Uzun süredir mide kanseri ile mücadele ettiğini öğrenciğimiz Şinasi Yurtsever'den geçtiğimiz gün acı haber geldi. Zafer Algöz'ün acı haberi vermesinin ardından sevenleri yasa boğuldu.

Yabancı Damat dizisinde birlikte rol alan İlker Aksum ve Şinasi Yurtsever'in çok yakın dost oldukları biliniyordu.

Yabancı Damat dizisinde birlikte rol alan İlker Aksum ve Şinasi Yurtsever'in çok yakın dost oldukları biliniyordu.

Eğer sete gidemezse yüzlerce kişinin parasını alamayacağını söyleyen İlker Aksum gözyaşları içinde 'Şinasi'ciğim beni affet' dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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