Oyuncu İlker Aksum Yakın Dostu Şinasi Yurtsever'in Cenazesine Katılamayınca Mesleğine Sitem Etti

Geçtiğimiz gün sanat dünyasından pek çok kişiyi derinden üzen bir haber geldi. Oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Bugün düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldığı Şinasi Yurtsever'in cenazesine seti dolayısıyla katılamayan İlker Aksum, çektiği bir video ile hem mesleğine isyan etti hem de çok yakın dostu olan Şinasi Yurtsever'den özür diledi.