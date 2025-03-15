Oyuncu İlker Aksum Yakın Dostu Şinasi Yurtsever'in Cenazesine Katılamayınca Mesleğine Sitem Etti

Geçtiğimiz gün sanat dünyasından pek çok kişiyi derinden üzen bir haber geldi. Oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Bugün düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldığı Şinasi Yurtsever'in cenazesine seti dolayısıyla katılamayan İlker Aksum, çektiği bir video ile hem mesleğine isyan etti hem de çok yakın dostu olan Şinasi Yurtsever'den özür diledi.
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Yabancı Damat, Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi pek çok yapımda izlediğimiz Şinasi Yurtsever, herkesin gönlünü kazanmış nadir oyunculardan biriydi.
Yabancı Damat dizisinde birlikte rol alan İlker Aksum ve Şinasi Yurtsever'in çok yakın dost oldukları biliniyordu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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