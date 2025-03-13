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Aramızdan Ayrılan Şinasi Yurtsever'in Son Doğum Gününde Arkadaşları Tarafından Yapılan Şaka Yeniden Hatırlandı

Aramızdan Ayrılan Şinasi Yurtsever'in Son Doğum Gününde Arkadaşları Tarafından Yapılan Şaka Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.03.2025 - 20:39

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Geçtiğimiz saatlerde pek çok kişiyi derinden üzen acı bir haber geldi. Sevilen oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Yurtsever'in, mide kanseri ile verdiği zorlu mücadeleyi maalesef kazanamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Kendisine, son doğum gününde set arkadaşları tarafından yapılan şaka, vefatının ardından yeniden hatırlandı.

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O anları buradan izleyebilirsiniz;

Yurtsever, yeteneği ve başarılı performansıyla Türk televizyon dünyasında önemli bir yer edinmiş bir sanatçıydı.

Yurtsever, yeteneği ve başarılı performansıyla Türk televizyon dünyasında önemli bir yer edinmiş bir sanatçıydı.

'Yabancı Damat', 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı' gibi sevilen projelerde yer alan oyuncu, can verdiği her karakterle izleyicilerin kalbini kazanmış bir isimdi. Kendisini son olarak İnci Taneleri dizisinde izleme şansı bulmuştuk.

Ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde acı haberi oyuncu Zafer Algöz verdi.

Ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde acı haberi oyuncu Zafer Algöz verdi.

Algöz, haberi 'Yine ailemizden birini yitirdik... Çok üzgünüm... Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin' notuyla paylaştı. 

Biz de kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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