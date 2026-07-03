Türkiye’de de Çok Sayıda Mağazası Olan Ünlü Bebek Markası Konkordato İlan Etti

Türkiye'nin dört bir yanında mağazaları bulunan Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirketin patronu Ahmet Özelcan'ın yaptığı başvuruyu değerlendiren Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmayı rahatlatacak geçici koruma kararını onayladı. Şirkete ve sahibine üç ay süreyle geçici konkordato mühleti tanıyan yargı, bu süreçte markanın mali yapısını toparlamasına fırsat verecek zemin hazırladı.

Mahkemenin verdiği kararla birlikte, şirket üzerindeki mali baskı geçici olarak donduruldu. Bu kapsamda amme alacakları da dâhil olmak üzere marka aleyhine yeni bir icra takibi başlatılamayacak ve önceden devreye sokulan tüm takipler duracak. İhtiyati haciz ve tedbir kararlarının uygulanmasını engelleyen mahkeme, rehinli alacaklar için takip başlatılabileceğini ancak malların satışının yapılamayacağını hükme bağladı. Ayrıca bu süre zarfında bankalara sunulan ve karşılığı çıkmayan şirket çeklerine 'karşılıksızdır' kaşesi yerine 'konkordato tedbiri' ibaresi yazılmasına karar verilerek markanın ticari itibarı koruma altına alındı.

Şirketin tüm ticari hamlelerini ve mali tablolarını denetlemek amacıyla uzman bir komiser heyeti görevlendirildi. Alacaklıların sayısı ve borç yükü göz önüne alınarak, Hukukçu Sinan Yazıcı, Mali Müşavir Naci Alkan ve İşletmeci Turan Erol'dan oluşan heyet denetim için iş başı yaptı. Bundan böyle şirketin atacağı her adım, komiserler kurulunun onayından geçtikten sonra resmiyet kazanacak.

Ödenmiş sermayesi 30 milyon lira, kayıtlı sermaye tavanı ise 80 milyon lira olan dev şirketin kaderini belirleyecek kesin süre duruşması, 29 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00'te yapılacak. Öte yandan, firmadan alacağı olan kişilerin karara yedi gün içerisinde resmi bir dilekçe ve delillerle itiraz ederek konkordato talebinin iptalini isteme hakkı bulunuyor.