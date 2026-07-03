Türkiye’de de Çok Sayıda Mağazası Olan Ünlü Bebek Markası Konkordato İlan Etti
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Türkiye genelinde 11 şubesiyle en çok tercih edilen bebek markalarından biri olan BabyMall, yaşadığı mali darboğazın ardından yargı koruması altına girdi. Mahkeme, perakende devi ve şirket sahibine 3 aylık geçici konkordato süresi tanırken, şirkete yönelik tüm haciz ve takip işlemlerini de resmen durdurdu.
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Bebek ve çocuk ürünleri perakendesinin önde gelen markalarından BabyMall, ekonomik sıkıntılarını aşabilmek adına mahkemeye başvurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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