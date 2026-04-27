Ulaşım Sektöründe Konkordato Şoku: Ünlü Seyahat Firması Kale İçin Kritik Süreç Başladı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.04.2026 - 12:16

Tekirdağ merkezli ulaşım devi Kale Seyahat ve bünyesindeki altı şirket için mahkemeden kritik bir karar çıktı. Ticari faaliyetlerini koruma altına almak isteyen grup şirketlerine, mali tabloların incelenmesi ve borçların yapılandırılması amacıyla 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanındı.

Kaynak: NTV

Ulaşım sektörünün köklü isimlerinden biri olan Kale Otobüs Seyahat ve bu işletmeyle bağlantılı toplam altı şirket, mali dengelerini korumak adına yargıya başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkesi, şirketin ekonomik sürdürülebilirliğini analiz etmek üzere geçici bir koruma kalkanı oluşturulmasına hükmetti. Alınan bu kararla birlikte; Cemal Alirıza Çelebi şahıs firması başta olmak üzere, Kale Express, Grandtur, Çelebiler Turizm ve Bayraktar Saray Petrolcülük gibi grup iştirakleri, 3 ay boyunca yasal takiplere karşı koruma altına alınmış oldu.

Mahkeme, sürecin şeffaf ve profesyonel bir şekilde yönetilmesi amacıyla sektör tecrübesi olan üç kişilik bir uzman heyetini görevlendirdi.

Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş’tan oluşan komiser heyeti, bu 90 günlük süre zarfında şirketlerin varlıklarını, borç yükümlülüklerini ve sunulan iyileştirme projelerinin gerçekçiliğini denetleyecek. Hazırlanacak raporlar, işletmelerin faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam edip edemeyeceğini belirleyecek.

Yasal prosedürler kapsamında alacaklılar için de kritik bir takvim işlemeye başladı. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği, ilanın yayımlanmasından itibaren bir hafta içerisinde itiraz hakkı doğuyor. Şirketlerden alacağı bulunan kişi veya kurumlar, konkordato kararı verilmesini gerektiren şartların oluşmadığını iddia ediyorlarsa, kanıtlarıyla birlikte 7 gün içinde mahkemeye başvurarak sürecin durdurulmasını talep edebilecekler.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
