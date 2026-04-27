Bir Devrin Sonu Geldi! Honda, Güney Kore'de Otomobil Satışlarını Tamamen Durduruyor!

Seul merkezli Honda Kore iştiraki tarafından yapılan duyuruya göre, şirket artık bölgedeki enerjisini tamamen motosiklet satışlarına ve mevcut müşterilerinin mağdur olmaması için servis hizmetlerine harcayacak. Alınan bu kritik karar, markanın orta ve uzun vadeli yatırım planlarını yeniden şekillendirme isteğinin bir parçası olarak görülüyor.

Otomobil satışları resmi olarak dursa da Honda, halihazırda bu araçları kullanan Güney Koreli sürücüleri yalnız bırakmayacak. Şirket, garanti süreçlerinden yedek parça tedariğine, periyodik bakımdan teknik desteğe kadar tüm satış sonrası hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi. Honda Kore’nin gelecekteki ana odağı ise motosiklet pazarı olacak; marka bu alanda daha cazip ürünler sunarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.

Honda’nın radikal küçülme ve odak değiştirme stratejisi aslında Türkiye’deki kullanıcılar için pek de yabancı değil. Şirket, bir döneme damga vuran amiral gemisi Civic modelinin Türkiye’deki satışlarını geçtiğimiz süreçte durdurarak benzer bir adım atmıştı. Türkiye pazarında da otomobilden ziyade motosiklet yatırımlarıyla ön plana çıkmaya başlayan Japon devinin bu hamleleri, sektörün değişen dinamiklerine karşı bir hayatta kalma ve kaynak yönetimi hamlesi olarak yorumlanıyor.