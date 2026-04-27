Haberler
Ekonomi
Bir Devrin Sonu Geldi! Honda, Güney Kore'de Otomobil Satışlarını Tamamen Durduruyor!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.04.2026 - 10:32 Son Güncelleme: 27.04.2026 - 10:46

Dünya otomotiv devi Honda, radikal bir strateji değişikliğine giderek Güney Kore pazarındaki otomobil satışlarını tamamen sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Türkiye’de de Civic modelinin satışını durdurarak dikkatleri üzerine çeken marka, bundan sonraki süreçte kaynaklarını motosiklet grubuna ve satış sonrası hizmetlere kaydırmayı hedefliyor.

Japon otomobil üreticisi Honda, küresel piyasalardaki değişimlere ayak uydurmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Güney Kore’deki otomobil operasyonlarını 2026 yılı sonunda bitireceğini resmi olarak açıkladı.

Seul merkezli Honda Kore iştiraki tarafından yapılan duyuruya göre, şirket artık bölgedeki enerjisini tamamen motosiklet satışlarına ve mevcut müşterilerinin mağdur olmaması için servis hizmetlerine harcayacak. Alınan bu kritik karar, markanın orta ve uzun vadeli yatırım planlarını yeniden şekillendirme isteğinin bir parçası olarak görülüyor.

Otomobil satışları resmi olarak dursa da Honda, halihazırda bu araçları kullanan Güney Koreli sürücüleri yalnız bırakmayacak. Şirket, garanti süreçlerinden yedek parça tedariğine, periyodik bakımdan teknik desteğe kadar tüm satış sonrası hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi. Honda Kore’nin gelecekteki ana odağı ise motosiklet pazarı olacak; marka bu alanda daha cazip ürünler sunarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.

Honda’nın radikal küçülme ve odak değiştirme stratejisi aslında Türkiye’deki kullanıcılar için pek de yabancı değil. Şirket, bir döneme damga vuran amiral gemisi Civic modelinin Türkiye’deki satışlarını geçtiğimiz süreçte durdurarak benzer bir adım atmıştı. Türkiye pazarında da otomobilden ziyade motosiklet yatırımlarıyla ön plana çıkmaya başlayan Japon devinin bu hamleleri, sektörün değişen dinamiklerine karşı bir hayatta kalma ve kaynak yönetimi hamlesi olarak yorumlanıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
