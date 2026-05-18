350 Genç, 110 Üniversite, Tek Final: WeShape’te Geleceği Değiştirecek Fikirler Yarıştı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç girişimciler, aylar süren yoğun eğitim ve mentorluk maratonunun ardından İstanbul’da düzenlenen büyük finalde projelerini jüri karşısına çıkardı. CCN Holding’in sosyal yatırım programı olarak hayata geçirilen ve bu yıl ikinci kez düzenlenen WeShape Girişimcilik Programı, yalnızca bir yarışma değil; gençlerin fikirlerini gerçek iş modellerine dönüştürdüğü güçlü bir gelişim platformuna dönüştü.

110 üniversiteden yaklaşık 350 öğrencinin başvurduğu programın finalinde, girişimcilik ekosisteminin dikkatini çeken 10 yenilikçi proje sahne aldı. Teknolojiden sağlığa, eğitimden finans teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler; yatırımcılar, akademisyenler, iş dünyası liderleri ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan güçlü jüri tarafından değerlendirildi.