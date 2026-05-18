350 Genç, 110 Üniversite, Tek Final: WeShape’te Geleceği Değiştirecek Fikirler Yarıştı

18.05.2026 - 12:01

Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç girişimciler, aylar süren yoğun eğitim ve mentorluk maratonunun ardından İstanbul’da düzenlenen büyük finalde projelerini jüri karşısına çıkardı. CCN Holding’in sosyal yatırım programı olarak hayata geçirilen ve bu yıl ikinci kez düzenlenen WeShape Girişimcilik Programı, yalnızca bir yarışma değil; gençlerin fikirlerini gerçek iş modellerine dönüştürdüğü güçlü bir gelişim platformuna dönüştü.

110 üniversiteden yaklaşık 350 öğrencinin başvurduğu programın finalinde, girişimcilik ekosisteminin dikkatini çeken 10 yenilikçi proje sahne aldı. Teknolojiden sağlığa, eğitimden finans teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler; yatırımcılar, akademisyenler, iş dünyası liderleri ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan güçlü jüri tarafından değerlendirildi.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Gelen Gençler Finalde Yarıştı

CCN Holding liderliğinde, IC İbrahim Çeçen Vakfı desteği, Katalist yürütücülüğünde ve CIFE Avrupa Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen program, gençlerin girişimcilik dünyasına erişimini artırmayı ve fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor.

WeShape Ekosistem Buluşması kapsamında gerçekleştirilen büyük finalde sahneye çıkan genç girişimciler, yalnızca ödül için değil; aynı zamanda iş dünyasının önemli temsilcileriyle tanışmak, projelerini görünür kılmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek için de yarıştı.

Final gecesinde girişimcilerin performansını değerlendiren jüri üyeleri arasında; CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Çeçen Şenol, IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Günseli Çeçen, IC Holding CEO’su Can Çaka, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Akademisyen ve Sosyal Girişimci Prof. Dr. Itır Erhart, Aposto Co-Founder’ı Umutcan Savcı ve Berik Ventures Kurucusu Hulusi Berik yer aldı.

FoodTech’ten SpaceTech’e Uzanan 10 Yenilikçi Girişim

Finale kalan projeler, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin geliştirdiği yenilikçi fikirlerden oluştu. Sağlık teknolojileri, yapay zekâ, kişisel finans, turizm teknolojileri ve sosyal platformlar gibi farklı alanlarda geliştirilen projeler dikkat çekti.

Ağrı’dan Gizem Dinler, Elif Miroğlu ve Lorin Türe tarafından geliştirilen “FittyFit”, restoran ve FoodTech alanında çözüm üretirken; Ağrı, Ankara ve Rize’den katılan Elif Naz Günel, Süleyman Emre Kaya ve Hayati Kozak’ın geliştirdiği “MEDBRIDGE”, dijital sağlık ve takviye güvenliği alanına odaklandı. İzmir’den Ceylin Çetin’in geliştirdiği “PSYGrow”, dijital psikososyal destek ve mental sağlık alanında jüri karşısına çıkarken; Erzurum’dan Dilber Taştan ve Gökdeniz Aşık’ın geliştirdiği “BÜTÇEM” girişimi kişisel finans yönetimi alanında çözüm sundu. Gecenin dikkat çeken projelerinden biri ise Ankara’dan Ersan Yüksekkaya, Burak Kılıç ve Batuhan İnce’nin geliştirdiği “Enigma” oldu. SpaceTech ve derin teknoloji alanında geliştirilen proje, final gecesinin birincisi olarak öne çıktı. Bunun yanı sıra MATEPLORER, Care Circle, DEĞERKAT LABS, AcarSoft ve EduCoach gibi projeler de farklı sektörlerde geliştirdikleri yenilikçi yaklaşımlarla dikkat çekti.

WeShape Ekosistem Buluşması Gençlerle İş Dünyasını Bir Araya Getirdi

Final sunumlarının ardından gerçekleşen WeShape Ekosistem Buluşması, programın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Gün boyunca projelerini jüriye anlatan finalistler, etkinliğin networking bölümünde yatırımcılar, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle birebir temas kurma fırsatı yakaladı.

Genç girişimciler için yalnızca bir yarışma deneyimi değil, aynı zamanda profesyonel ağlarını genişletebilecekleri önemli bir ekosistem alanı oluşturan buluşma; yeni iş birlikleri, mentorluk bağlantıları ve potansiyel yatırım görüşmeleriyle dikkat çekti.

Büyük Finalde Hangi Girişimler Ödül Kazandı?

Gecenin sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde WeShape Girişimcilik Programı’nın kazananları açıklandı.

Birincilik ödülünü, “Enigma” projesiyle Ersan Yüksekkaya, Burak Kılıç ve Batuhan İnce kazandı. Genç girişimciler, bu başarıyla birlikte CIFE Avrupa Enstitüsü’nün Avrupa’daki yaz okullarından birine katılım hakkı elde etti. İkincilik ödülü “FittyFit” projesiyle Gizem Dinler, Elif Miroğlu ve Lorin Türe’nin olurken; ekip staj ve mentorluk desteği almaya hak kazandı. Üçüncülük ödülü ise “MEDBRIDGE” projesiyle Elif Naz Günel, Süleyman Emre Kaya ve Hayati Kozak’ın oldu. Takım, staj desteği ile ödüllendirildi. Jüri Özel Ödülü’nün sahibi ise “PSYGrow” projesiyle Ceylin Çetin oldu. Çetin, mentorluk desteği almaya hak kazandı.

“Genç Fikirler Geleceği Şekillendiriyor”

Etkinlikte konuşan CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Çeçen Şenol, teknoloji odaklı girişimlerin küresel dönüşümün merkezinde yer aldığını vurgulayarak, girişimciliğin kurum kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Şenol, yapay zekâdan sürdürülebilirliğe kadar birçok alanda geleceği genç fikirlerin şekillendirdiğini belirterek, WeShape’in gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Programın ikinci yılında ulaşılan başvuru sayısının umut verici olduğunu belirten Şenol, fırsat eşitliğine dayalı girişimcilik ekosistemini büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Günseli Çeçen ise konuşmasında programın toplumsal etkisine dikkat çekti. Vakfın 22 yıldır eğitimden sağlığa birçok alanda gençlere destek verdiğini belirten Çeçen, WeShape’in gençlerin fikirlerini özgürce geliştirebildiği bir alan sunduğunu söyledi. Programa katılan gençlerin yarısından fazlasının kadın girişimcilerden oluşmasının fırsat eşitliği vizyonunun güçlü bir yansıması olduğunu ifade eden Çeçen, gençlerin ortaya koyduğu yenilikçi fikirlerin yalnızca kendi geleceklerini değil, Türkiye’nin yarınlarını da şekillendirdiğini vurguladı.

Avrupa’da Eğitim ve Uluslararası Vizyon Fırsatı

WeShape’in dikkat çeken yönlerinden biri de genç girişimcilere sunduğu uluslararası fırsatlar oldu. CIFE Avrupa Enstitüsü iş birliği sayesinde finale kalan katılımcılar, Avrupa genelinde geçerli 6 ECTS akademik kredi kazanma hakkı elde etti. Programın kazanan ekibi ise Avrupa’nın farklı ülkelerinde düzenlenen CIFE Avrupa Yaz Okulu Programı’na katılım hakkı kazandı. Bu sayede genç girişimciler, Türkiye’de geliştirdikleri projeleri uluslararası ölçekte geliştirme ve küresel girişimcilik ekosistemine entegre olma fırsatı yakaladı.

WeShape 2026 Kazananları

  • Birincilik Ödülü: ENIGMA – Ersan Yüksekkaya, Burak Kılıç, Batuhan İnce 

  • İkincilik Ödülü: FittyFit – Gizem Dinler, Elif Miroğlu, Lorin Türe 

  • Üçüncülük Ödülü: MEDBRIDGE – Elif Naz Günel, Süleyman Emre Kaya, Hayati Kozak 

  • Jüri Özel Ödülü: PSYGrow – Ceylin Çetin

