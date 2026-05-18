350 Genç, 110 Üniversite, Tek Final: WeShape’te Geleceği Değiştirecek Fikirler Yarıştı
Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç girişimciler, aylar süren yoğun eğitim ve mentorluk maratonunun ardından İstanbul’da düzenlenen büyük finalde projelerini jüri karşısına çıkardı. CCN Holding’in sosyal yatırım programı olarak hayata geçirilen ve bu yıl ikinci kez düzenlenen WeShape Girişimcilik Programı, yalnızca bir yarışma değil; gençlerin fikirlerini gerçek iş modellerine dönüştürdüğü güçlü bir gelişim platformuna dönüştü.
110 üniversiteden yaklaşık 350 öğrencinin başvurduğu programın finalinde, girişimcilik ekosisteminin dikkatini çeken 10 yenilikçi proje sahne aldı. Teknolojiden sağlığa, eğitimden finans teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler; yatırımcılar, akademisyenler, iş dünyası liderleri ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan güçlü jüri tarafından değerlendirildi.
Türkiye’nin Dört Bir Yanından Gelen Gençler Finalde Yarıştı
FoodTech’ten SpaceTech’e Uzanan 10 Yenilikçi Girişim
WeShape Ekosistem Buluşması Gençlerle İş Dünyasını Bir Araya Getirdi
Final sunumlarının ardından gerçekleşen WeShape Ekosistem Buluşması, programın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Gün boyunca projelerini jüriye anlatan finalistler, etkinliğin networking bölümünde yatırımcılar, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle birebir temas kurma fırsatı yakaladı.
Genç girişimciler için yalnızca bir yarışma deneyimi değil, aynı zamanda profesyonel ağlarını genişletebilecekleri önemli bir ekosistem alanı oluşturan buluşma; yeni iş birlikleri, mentorluk bağlantıları ve potansiyel yatırım görüşmeleriyle dikkat çekti.
Büyük Finalde Hangi Girişimler Ödül Kazandı?
“Genç Fikirler Geleceği Şekillendiriyor”
Avrupa’da Eğitim ve Uluslararası Vizyon Fırsatı
WeShape’in dikkat çeken yönlerinden biri de genç girişimcilere sunduğu uluslararası fırsatlar oldu. CIFE Avrupa Enstitüsü iş birliği sayesinde finale kalan katılımcılar, Avrupa genelinde geçerli 6 ECTS akademik kredi kazanma hakkı elde etti. Programın kazanan ekibi ise Avrupa’nın farklı ülkelerinde düzenlenen CIFE Avrupa Yaz Okulu Programı’na katılım hakkı kazandı. Bu sayede genç girişimciler, Türkiye’de geliştirdikleri projeleri uluslararası ölçekte geliştirme ve küresel girişimcilik ekosistemine entegre olma fırsatı yakaladı.
WeShape 2026 Kazananları
Birincilik Ödülü: ENIGMA – Ersan Yüksekkaya, Burak Kılıç, Batuhan İnce
İkincilik Ödülü: FittyFit – Gizem Dinler, Elif Miroğlu, Lorin Türe
Üçüncülük Ödülü: MEDBRIDGE – Elif Naz Günel, Süleyman Emre Kaya, Hayati Kozak
Jüri Özel Ödülü: PSYGrow – Ceylin Çetin
