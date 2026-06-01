Hastalıklara Karşı İlginç Hamle: 32 Milyon Sivrisinek Doğaya Salınacak

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.06.2026 - 08:16
Teknoloji devi Google, ölümcül hastalıklarla mücadele etmek için laboratuvar ortamında geliştirdiği milyonlarca özel erkek sivrisineği doğaya salmaya hazırlanıyor. ABD makamlarından onay bekleyen bu devrim niteliğindeki proje, sivrisinek kaynaklı salgın riskini biyolojik bir yöntemle kökünden çözmeyi vadediyor.

Kaynak: https://nypost.com/2026/05/29/us-news...
Google, halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara karşı benzeri görülmemiş bir adım atıyor.

Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde Kaliforniya ve Florida eyaletlerinde laboratuvarda özel olarak üretilmiş 32 milyona yakın sivrisineği doğaya bırakmak için Amerika Birleşik Devletleri yetkili mercilerinden resmi izin talep etti. New York Post'un aktardığına göre, bu devasa plan şu an ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) masasında detaylı bir şekilde inceleniyor. Kamuoyu görüşlerinin alınmasının ardından kurumun bu deneysel hamleye yeşil ışık yakıp yakmayacağı netlik kazanacak.

Dev projenin temel amacı; Batı Nil virüsü, Zika, dang humması, St. Louis ensefaliti ve sarı humma gibi doğrudan sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan tehlikeli hastalıkların yayılmasını engellemek. Yetkililer, böceklerin tam olarak hangi noktalara bırakılacağını henüz netleştirmese de asıl hedefin hastalık taşıyıcısı Culex türü sivrisinekler olduğu biliniyor. Özellikle Amerika'da sivrisinek kaynaklı en yaygın hastalık olan Batı Nil virüsünün kısa süre önce Kaliforniya'nın Riverside bölgesinde yeniden tespit edilmesi, bu müdahalenin ne kadar kritik bir döneme denk geldiğini gösteriyor.

Bu dikkat çekici plan, aslında şirketin yaklaşık on yıl önce hastalık yayan haşere popülasyonunu çökertmek amacıyla başlattığı "Debug" adlı özel girişimin en büyük aşamasını oluşturuyor.

Projenin kalbinde ise oldukça zekice bir biyolojik strateji yatıyor. Doğaya salınacak olan bu milyonlarca böcek, insanları ısıran dişiler değil; 'Wolbachia' isimli doğal bir bakteriyle özel olarak enfekte edilmiş erkek sivrisineklerden oluşuyor.

Laboratuvar çıkışlı bu erkekler, doğadaki dişilerle çiftleştiğinde ortaya çıkan yavrular hayatta kalamıyor ve böylece zamanla bölgedeki tehlikeli sivrisinek nüfusu hızla eriyor. Uzmanlar, kan emen ve hastalık bulaştıranların yalnızca dişi sivrisinekler olduğunun altını çizerek, milyonlarca erkek böceğin doğaya karışmasının insanlara yönelik herhangi bir ısırık tehdidi oluşturmayacağını özellikle vurguluyor. Dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli sağlık örgütleri tarafından başarıyla test edilen bu yenilikçi yöntemin, onay alması halinde ABD'deki hastalıklarla savaşta kalıcı bir çözüm sunması bekleniyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
