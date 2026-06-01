Hastalıklara Karşı İlginç Hamle: 32 Milyon Sivrisinek Doğaya Salınacak

Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde Kaliforniya ve Florida eyaletlerinde laboratuvarda özel olarak üretilmiş 32 milyona yakın sivrisineği doğaya bırakmak için Amerika Birleşik Devletleri yetkili mercilerinden resmi izin talep etti. New York Post'un aktardığına göre , bu devasa plan şu an ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) masasında detaylı bir şekilde inceleniyor. Kamuoyu görüşlerinin alınmasının ardından kurumun bu deneysel hamleye yeşil ışık yakıp yakmayacağı netlik kazanacak.

Dev projenin temel amacı; Batı Nil virüsü, Zika, dang humması, St. Louis ensefaliti ve sarı humma gibi doğrudan sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan tehlikeli hastalıkların yayılmasını engellemek. Yetkililer, böceklerin tam olarak hangi noktalara bırakılacağını henüz netleştirmese de asıl hedefin hastalık taşıyıcısı Culex türü sivrisinekler olduğu biliniyor. Özellikle Amerika'da sivrisinek kaynaklı en yaygın hastalık olan Batı Nil virüsünün kısa süre önce Kaliforniya'nın Riverside bölgesinde yeniden tespit edilmesi, bu müdahalenin ne kadar kritik bir döneme denk geldiğini gösteriyor.