Hangi Kahve Hangi Bardakla İçilir?

Liz Lemon - Onedio Üyesi
Kahve içmek başlı başına keyifli bir uğraş. Maksimum keyif almak için her kahvenin kendine has bir bardakta içilmesi gerekiyor. Kahvenin büyülü ve mis kokulu dünyasına girmeye hazırsan başlıyoruz!

Espresso

Espresso zaten kısa ve yoğun bir deneyim sunan bir kahve türü, tam da bu yüzden büyük bardaklarda servis edilmemesi gerekiyor. Küçük porselen fincanlar ısıyı daha iyi koruyup ve aromayı hapsedebiliyor. Bu da kahvenin her yudumda aynı güçlü etkiyi yaratmasına olanak tanıyor. Ayrıca bu fincanlar sayesinde kahvenin üstündeki krema tabakası da korunmuş oluyor.

Cappuccino

Köpüğün o yumuşak dokusunu dudağınızda ilk anda hissetmek için ağzı geniş modelleri seçmeniz şart. Altı dar üstü geniş olan bu fincanlar sütün ve kahvenin muazzam uyumunu bir arada tutabiliyor. Üzerindeki sanatı görmek ve o ilk kremsi yudumu almak için bu form en ideali. Kahve keyfini zamana yayarak uzatmak isteyenler için bu orta boy fincanlar gerçek birer kurtarıcı gibi!

Latte

Bu kahvenin olayı zaten o iştah kabartan katmanlı görüntüsü ve bol sütlü hafif yapısı. İnce uzun cam bardaklar sayesinde kahvenin ve sütün nasıl birleştiğini izleyebilirsiniz. Camın şeffaflığı sayesinde içtiğiniz şeyin ne kadar sütlü ve yumuşak olduğunu tüm dünyaya ilan edebilirsiniz. Saplı ya da sapsız olması tamamen sizin elinizin sıcaklığa ne kadar dayanıklı olduğuna kalmış bir durum.

Türk Kahvesi

Kırk yıl hatırı olan bu kadim lezzeti koca bir kupada içmeye kalkarsanız geleneklere en baştan ihanet etmiş olursunuz. Köpüğün o fincanın kenarlarından taşması kahvenin en önemli görsel şovlarından biri olarak kabul ediliyor. Genellikle ince porselenden yapılan fincanlar fal kapatmak için de en uygun ergonomiye sahipler.

Americano

Espressoya sıcak su eklenerek elde edilen bu kahve için büyük ve rahat tutuşlu kupalar her zaman ilk olarak tercih edilmeli. Porselen ya da seramik olması kahvenin metalik bir tat almasını engelleyerek doğal aromasını korumasını sağlar. Kupanın derinliği kahvenin çabuk soğumasını önleyerek size uzun bir içim süresi kazandırır.

Flat white

Latte kadar büyük olmayan ama espressodan çok daha yumuşak olan flat white için çok özel bir hacim gerekiyor. Genellikle yüz elli mililitre civarındaki bu bardaklar sütün kahveyle homojen bir şekilde karışmasını sağlıyor. İnce bir mikro köpük tabakası için bardağın ağız yapısının aşırı geniş olmaması çok önemli! Avustralya kökenli bu lezzeti doğru bardakta içtiğinizde aradaki kalite farkını hemen anlarsınız.

Macchiato

Macchiato, espressoya küçük bir süt dokunuşu eklenmiş halidir. Bu yüzden sunumda da sadelik ön planda. Küçük fincanlar macchiato için en uygun olanları. Büyük bardakta servis edildiğinde o zarif denge ne yazık ki kaybolur. Macchiato az konuşur ama etkili konuşur, bardak seçimi de bunu desteklemelidir.

Cold brew

İçindeki buz küplerinin birbirine çarparken çıkardığı o ferahlatıcı sesi duymak bu kahvenin en keyifli kısmı. Geniş ve uzun cam bardaklar sayesinde kahvenin serinletici etkisi her yudumda damarlarınızda hissedilir. Pipetle içilmeye son derece uygun olan bu tasarım sıcak yaz günlerinin en büyük destekçisi!

Mocha

Mocha hem kahve hem çikolata içerdiği için daha dolgun bir içecek. Bu yüzden geniş ve orta boy bardaklar tercih edilmeli mutlaka. Üzerine eklenen krema ve süslemeler için de alan gerektiğini eklemiş olalım. Cam bardaklar, mochanın katmanlarını sergilemek için iyi bir seçenek.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
