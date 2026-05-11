Kahve Nasıl Enerji Verir?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.05.2026 - 12:01

Sen de sabahları kahve içmeden kendine gelemeyenlerden misin? Peki bu doğru mu? İçilen bir kahve gerçekten sanıldığı kadar enerji veriyor mu? Kahve aslında sihirli bir içecek değil ama vücutta yarattığı etki oldukça güçlü. Gel, bunun detaylarına birlikte bakalım. 👇

Asıl olay kafein!

Kahvenin içindeki sihirli madde kafein. Ama bu, 'Enerji veriyor.' kadar basit bir olay değil. Kafein aslında vücuduna ekstra enerji yüklemiyor, sadece var olan sistemi manipüle ediyor. Yani sana enerji vermek yerine, seni aslında yorgun olmadığına ikna ediyor. Bu yüzden etkisi hızlı ama geçici. Yani aslında işin arkasında küçük bir illüzyon var.

Yorgunluk hormonunu susturuyor!

'Böyle bir hormon mu var?' diyorsun belki ama evet var. Vücutta gün boyunca biriken bir madde var: adenozin. Bu madde arttıkça gün içinde sürekli “Yorgunum, uykum geldi.” deyip duruyorsun. İşte o anda kafein geliyor ve bu maddenin yerine geçerek reseptörleri blokluyor. Yani yorgunluk sinyali beyne ulaşamıyor. Sen de kendini daha enerjik hissediyorsun.

Beyni uyanık moduna geçiriyor.

Kafein sadece yorgunluğu bastırmakla kalmıyor, aynı zamanda beyin aktivitesini de artırıyor. Dikkat süresi uzuyor, refleksler hızlanıyor ve odaklanma kolaylaşıyor. Bu yüzden kahve içtikten sonra kendini daha üretken hissediyorsun. Ama bu etki, kahvenin çeşidi ve sertliğiyle de alakalı.

Adrenalin salgısını tetikliyor!

Kahve içtikten sonra vücudun hafif bir “Savaş ya da kaç!” moduna giriyor. Bunun sebebi adrenalin hormonunun artması. Kalp biraz daha hızlı atıyor, vücut uyarılıyor ve kendini daha tetikte hissediyorsun. Bu yüzden pek çok kişi spordan önce kahve içiyor. Ama her gün sürekli bu modda olmak da ayrı bir yorgunluk yaratıyor, dikkat!

Dopamin etkisiyle modunu yükseltiyor.

Kahve sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da iyi hissettiriyor. Çünkü dopamin, yani iyi hissetme hormonunun seviyesini de etkiliyor. Bu yüzden kahve içince sadece ayılmakla kalmıyorsun, kendini biraz daha iyi hissediyorsun. Sabah kahvesi keyfi dediğimiz şey aslında biraz da bununla ilgili. Yani olay sadece enerji değil, ruh hali de işin içinde!

Ama etkisi geçici...

Kahve içtin, ayıldın, kendine geldin… Ama birkaç saat sonra yine düşüş geliyor. Çünkü kafeinin etkisi azaldığında, bastırılan adenozin bir anda devreye giriyor. Bu da “crash” denilen ani yorgunluk hissine sebep oluyor. Yani kahve seni sürekli yukarıda tutmuyor, bir süre idare ediyor.

Herkeste aynı etkiyi yaratmaz!

“Ben kahve içiyorum bana hiç etki etmiyor!' diyenler bunu boş yere söylemiyor. Gerçekten genetik olarak kafeine duyarlılık, insandan insana değişir. Kimisi bir fincanla enerji dolarken kimisi üçüncüde bile hala aynı kalabilir. Metabolizma hızı ve alışkanlıklar bu işte ciddi rol oynuyor. Yani kahve herkese aynı enerjiyi vermiyor.

Fazlası enerji vermez, stres yaratır!

Aşırı kafein çarpıntı, huzursuzluk, titreme ve uyku problemleri yaratabilir. Yani “Daha çok kahve içeyim daha enerjik olayım.” mantığı işe yaramıyor. Dozunda içilen kahve performans artırıyor ama fazlası sistemi çökertiyor. Kısacası olay kahvede değil, senin ne kadar tükettiğinde!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
