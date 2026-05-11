Kahve Nasıl Enerji Verir?

Kahvenin içindeki sihirli madde kafein. Ama bu, 'Enerji veriyor.' kadar basit bir olay değil. Kafein aslında vücuduna ekstra enerji yüklemiyor, sadece var olan sistemi manipüle ediyor. Yani sana enerji vermek yerine, seni aslında yorgun olmadığına ikna ediyor. Bu yüzden etkisi hızlı ama geçici. Yani aslında işin arkasında küçük bir illüzyon var.