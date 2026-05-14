Haberler
Teknoloji
Onedio'nun Yeni Formatı ViDio Yayında: Artık Sesini Duyurmak Daha Kolay!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 10:55

Onedio deyince aklımıza her zaman o meşhur testleri, eğlenceli içerikleri gelir. Ama artık devir değişiyor!

ViDio ile okuyucularımız yalnızca birer 'okuyucu' olmakla kalmıyor, seslerini de duyurabiliyorlar. İster kendi içeriğini üret, ister popüler bir konuda görüşlerini paylaş...

Hadi, ViDio'yu beraber keşfedelim! 🚀

Onedio'nun yeni formatı ViDio yayında!

Kendi içeriğini üretmek için can attığını biliyoruz. Artık bunun hem daha kolay hem daha zevkli bir yolu var. 

ViDio sayesinde kendi içeriğinle, sesinle, yüzünle Onedio'da yer alabileceksin. İlgi alanın ne olursa olsun! İster spor kategorisinde maçlar hakkında yorum yapabilir, ister gündem kategorisindeki haberleri yorumlayabilir, ister magazin kategorisinde dedikodunun dibine vurabilirsin. 

Kısacası fikirlerinle diğerlerini etkileyebilir ve fenomen bile olabilirsin!

Peki Onedio ViDio nasıl yüklenir?

Öncelikle Onedio App'i indirdiğinden emin ol. Çoktan indirdiysen de bi' güncellemelere bakmayı unutma. Uygulama Play Store'da burada, App Store'da ise burada

Uygulamayı indirdiysen gerisi kolay. Ana sayfaya gir ve ekranın üst kısmında karşına çıkan “+” butonuna tıkla. '+' butonunu, üst kısımdaki 'popüler video konuları' kısmının yanında bulabilirsin.

Şimdi tek yapman gereken şey, videonu çekmek. Kamera butonunun altından video süresini uzatabilirsin. İstersen önceden çektiğin bir videoyu da ekleyebilirsin.

Videon hazır olduktan sonra ilgili içeriği seç ve yazmak istediklerin varsa yaz. 

Videon yüklendikten sonra bir bildirim alacaksın. Artık videonun popülerliğini de takip edebilirsin.

İşte bu kadar!

Videonu sabırsızlıkla bekliyoruz. 😍

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
