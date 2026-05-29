Karıncaları Evden Uzaklaştıran Formül Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.05.2026 - 14:25
Sıcak havaların etkisiyle evlere giren karıncalar birçok kişinin ortak sorunu olmaya devam ediyor. Uzmanlar ise kimyasal ürünlere başvurmadan, mutfakta bulunan basit bir malzemeyle bu sorunun önüne geçilebileceğini belirtiyor. Doğru şekilde uygulandığında bu doğal yöntem, karıncaların evin giriş noktalarına yönelmesini engelliyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ga...
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte evlerde pencere ve kapıların daha sık açık bırakılması, haşere sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Özellikle karıncalar, bu dönemde evlere en sık giren böcekler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlara göre kimyasal kullanmadan da etkili bir şekilde önlem almak mümkün.

Sosyal medyada “Mama Mila” adıyla bilinen temizlik içerik üreticisi Chantel Mila, karıncaları uzak tutmak için mutfaklarda sıkça bulunan bir baharatı öneriyor: tarçın.

Mila, su ve tarçını bir sprey şişesinde karıştırarak kapı ve pencere girişlerine uygulanmasını tavsiye ediyor.

Bu karışımın karıncaları öldürmediği, ancak onları uzak tuttuğu belirtiliyor. Uzmanlara göre tarçının içerdiği “sinnamaldehit” adlı bileşik, karıncaların iletişim kurduğu koku izlerini bozarak yön bulmalarını zorlaştırıyor.

Pest kontrol uzmanı Nathan Kruger, bu doğal yöntemin karıncaları anında yok etmek yerine bölgeden uzaklaştırdığını vurgulayarak, “Bu aromatik baharat, koku algısını bozarak bir tür caydırıcı etki oluşturur” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ayrıca tarçının yalnızca sprey olarak değil, toz veya çubuk formunda da kullanılabileceğini belirtiyor. Toz tarçının karınca izlerinin bulunduğu alanlara serpilmesi, çubuk tarçının ise kiler ve dolap köşelerine yerleştirilmesi öneriliyor.

Bazı içerik üreticileri de tarçının güçlü kokusunun karıncalar tarafından sevilmediğini ve bu nedenle giriş noktalarında etkili bir doğal bariyer oluşturduğunu ifade ediyor. Tarçının ayrıca antibakteriyel özellikleri sayesinde kötü kokuları bastırabildiği ve yüzey temizliğinde destekleyici bir doğal içerik olarak kullanılabileceği de aktarılıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
