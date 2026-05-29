Karıncaları Evden Uzaklaştıran Formül Açıklandı

Bu karışımın karıncaları öldürmediği, ancak onları uzak tuttuğu belirtiliyor. Uzmanlara göre tarçının içerdiği “sinnamaldehit” adlı bileşik, karıncaların iletişim kurduğu koku izlerini bozarak yön bulmalarını zorlaştırıyor.

Pest kontrol uzmanı Nathan Kruger, bu doğal yöntemin karıncaları anında yok etmek yerine bölgeden uzaklaştırdığını vurgulayarak, “Bu aromatik baharat, koku algısını bozarak bir tür caydırıcı etki oluşturur” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ayrıca tarçının yalnızca sprey olarak değil, toz veya çubuk formunda da kullanılabileceğini belirtiyor. Toz tarçının karınca izlerinin bulunduğu alanlara serpilmesi, çubuk tarçının ise kiler ve dolap köşelerine yerleştirilmesi öneriliyor.

Bazı içerik üreticileri de tarçının güçlü kokusunun karıncalar tarafından sevilmediğini ve bu nedenle giriş noktalarında etkili bir doğal bariyer oluşturduğunu ifade ediyor. Tarçının ayrıca antibakteriyel özellikleri sayesinde kötü kokuları bastırabildiği ve yüzey temizliğinde destekleyici bir doğal içerik olarak kullanılabileceği de aktarılıyor.