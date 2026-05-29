Bilim İnsanlarına Göre Odaklanmayı Güçlendiren Aktivite Belli Oldu
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/777754/...
Sosyal medya kullanımının dikkat süresini olumsuz etkilediğine dair tartışmalar sürerken, bilim insanlarından dikkat çeken bir araştırma geldi. Yapılan çalışmaya göre müzik eğitimi almak ve enstrüman çalmayı öğrenmek, gençlerin odaklanma becerisini güçlendirebilir. Araştırmacılar, bunun son dönemde sıkça konuşulan “beyin çürümesi” etkisine karşı da koruyucu olabileceğini düşünüyor.
Sosyal medya, kısa videolar ve sürekli ekran maruziyeti derken dikkat süresinin giderek kısaldığına dair tartışmalar büyümeye devam ediyor.
British Journal of Psychology’de yayımlanan çalışmada, müzik eğitimi almış çocuklar ve genç yetişkinlerle hiç müzik eğitimi almamış bireyler karşılaştırıldı.
Araştırmacılar, müzik eğitiminin bu etkisini; ritim takibi, nota okuma, teknik geliştirme ve hata düzeltme gibi zihni sürekli aktif tutan süreçlerle ilişkilendiriyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
