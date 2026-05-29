Bilim İnsanlarına Göre Odaklanmayı Güçlendiren Aktivite Belli Oldu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.05.2026 - 11:09
Sosyal medya kullanımının dikkat süresini olumsuz etkilediğine dair tartışmalar sürerken, bilim insanlarından dikkat çeken bir araştırma geldi. Yapılan çalışmaya göre müzik eğitimi almak ve enstrüman çalmayı öğrenmek, gençlerin odaklanma becerisini güçlendirebilir. Araştırmacılar, bunun son dönemde sıkça konuşulan “beyin çürümesi” etkisine karşı da koruyucu olabileceğini düşünüyor.

Sosyal medya, kısa videolar ve sürekli ekran maruziyeti derken dikkat süresinin giderek kısaldığına dair tartışmalar büyümeye devam ediyor.

Yeni bir araştırma ise özellikle gençlerde odaklanma becerisini güçlendirebilecek şaşırtıcı bir yönteme işaret ediyor: müzik eğitimi.

Bilim insanlarına göre bir müzik aleti çalmayı öğrenmek, yalnızca sanatsal gelişime katkı sağlamıyor; aynı zamanda dikkat, odaklanma ve zihinsel tetikte olma becerilerini de destekleyebiliyor. Araştırmacılar, bunun son dönemde sıkça dile getirilen “beyin çürümesi” etkisine karşı koruyucu bir rol oynayabileceğini düşünüyor.

British Journal of Psychology’de yayımlanan çalışmada, müzik eğitimi almış çocuklar ve genç yetişkinlerle hiç müzik eğitimi almamış bireyler karşılaştırıldı.

Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden araştırmacı Rafael Román-Caballero liderliğinde yürütülen araştırmaya 8 ila 34 yaş arasında toplam 268 kişi katıldı.

Katılımcılar, dikkat ve odak becerilerini ölçmek amacıyla bilgisayar tabanlı çeşitli testlere tabi tutuldu. Testlerden birinde katılımcıların, ekrandaki okun hangi yönü gösterdiğini belirlerken çevresindeki dikkat dağıtıcı işaretleri görmezden gelmeleri istendi.

Sonuçlara göre müzik eğitimi alan bireyler, dikkat gerektiren görevlerde daha hızlı tepki verdi ve dikkat dağınıklığına karşı daha dirençli bir performans sergiledi.

Araştırmacılar, müzik eğitiminin bu etkisini; ritim takibi, nota okuma, teknik geliştirme ve hata düzeltme gibi zihni sürekli aktif tutan süreçlerle ilişkilendiriyor.

Uzmanlara göre dikkat becerisi de tıpkı kaslar gibi çalıştırıldıkça güçleniyor.

Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar, çocukların ve gençlerin günlük yaşamında sosyal medya kullanımının giderek arttığı bir dönemde dikkat çekti. Daha önce İsveçli ve ABD’li araştırmacılar tarafından yapılan başka bir çalışmada da sosyal medyada uzun süre vakit geçiren çocukların dikkat seviyelerinde zamanla düşüş yaşandığı tespit edilmişti.

Bununla birlikte araştırmacılar, müzik eğitiminin “mucizevi” bir bilişsel dönüşüm yaratmadığının da altını çiziyor. Çalışmaya göre elde edilen etkiler orta düzeyde olsa da düzenli müzik eğitimi, odaklanma becerisini destekleyen önemli faktörlerden biri olabilir.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
