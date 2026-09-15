Bir Fan Alıp Takmak Yetmiyor: Havalandırma Sistemi Seçerken Bilmeniz Gerekenler

Havalandırmayı yalnızca “içerideki havayı dışarı atan bir fan” olarak düşünmek işi fazlasıyla basitleştiriyor.

Çünkü fan tek başına çalışmıyor. Kanal hattı, menfezler, panjurlar, filtreler ve havanın içeri girip dışarı çıktığı noktalar aynı sistemin parçaları.

Bu yüzden aynı büyüklükte iki mekâna bakıp “İkisine de aynı fan yeter” demek doğru olmayabilir. Birinde hava birkaç metre sonra doğrudan dışarı çıkarken diğerinde uzun bir kanal hattından, dirseklerden ve farklı ekipmanlardan geçmek zorunda kalabilir.

Mesele her zaman daha büyük veya daha güçlü bir fan bulmak değil. Önce havanın nereden alınacağını, hangi güzergâhtan geçeceğini ve nereye gönderileceğini anlamak gerekiyor.

Farklı havalandırma sistemleri arasındaki ayrım da tam olarak bundan kaynaklanıyor.