Bir Fan Alıp Takmak Yetmiyor: Havalandırma Sistemi Seçerken Bilmeniz Gerekenler
Havalandırma sistemi seçerken gözünüz ilk olarak fanın büyüklüğüne veya debi değerine gidiyorsa yalnız değilsiniz. Fakat kanalın uzunluğundan taze hava girişine, fan tipinden atış yönüne kadar sonucu değiştiren başka ayrıntılar da var. Doğru ekipmanı seçmeden önce sistemin nasıl çalıştığını anlamaya yarayan temel noktaları sırasıyla ele alıyoruz.
Bir Fan Alıp Takınca İş Bitmiyor
Kutudaki Yüksek M³/H Rakamı Tek Başına Yeterli Değil
Kanal Uzadıkça Fan Seçiminin Kuralları Değişiyor
Kanal tipi fanlar doğrudan havalandırma kanalının içine yerleştirilen fan gruplarından biri.
Asma tavan arasında veya kanal güzergâhı üzerinde konumlandırılabiliyorlar. Yuvarlak ve dikdörtgen kesitli kanal sistemlerine uygun farklı tipleri bulunuyor.
Fakat kanal ölçüsüne bakıp ürün seçmek yine yeterli değil.
Kısa ve düz bir kanal hattıyla aynı çapta ama birçok dirseğe sahip daha uzun bir hat aynı çalışma koşullarını oluşturmaz. Filtre veya menfez gibi ekipmanlar da sistem direncini değiştirebilir.
Bu yüzden kanal tipi fanları değerlendirirken ürün ölçüsünün yanında kanalın toplam yapısına, ihtiyaç duyulan hava miktarına ve sistemin oluşturduğu dirence de bakmak gerekiyor.
Birkaç metrelik düz hatta çalışan çözümün daha uzun ve karmaşık bir kanalda aynı sonucu vereceğini varsaymamak en doğrusu.
Aksiyel Fan Yüksek Debili Olabilir Ama Her Kanal Hattına Uygun Değil
Çatıya Çıkınca Fan Kadar Havanın Hangi Yöne Atıldığı da Önem Kazanıyor
Fan ve Motoru Kabinin İçine Almak Neyi Değiştiriyor?
Hücreli aspiratörleri diğer bazı fan tiplerinden ayıran temel özelliklerden biri, fan ve motor grubunun yalıtımlı bir kabinin içinde bulunması.
Bu yapı özellikle ses kontrolünün önemli olduğu uygulamalarda tercih sebebi olabiliyor.
Buradaki “hücreli” ifadesi farklı bir hava taşıma prensibinden çok cihazın fiziksel yapısını anlatıyor. Fan ve motor açıkta değil, kabin içerisinde çalışıyor.
Bu nedenle hücreli tip aspiratörler değerlendirilirken ihtiyaç duyulan hava debisinin yanında ses kontrolü beklentisinin de dikkate alınması gerekiyor.
Isı Geri Kazanım Cihazı Aslında Klima Değil
Bu noktada ısı geri kazanım cihazları ile klimanın görevleri zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor. Fakat aynı işi yapmıyorlar.
Isı geri kazanım sisteminde içerideki kullanılmış hava dışarı atılırken dışarıdan taze hava alınıyor. İki hava akımı cihaz içerisindeki eşanjörden geçiyor ancak birbirine karışmıyor.
Bu sırada iki akım arasında ısı transferi gerçekleşiyor.
Yani ısı geri kazanım cihazının temel görevi klima gibi ortamı doğrudan ısıtmak veya soğutmak değil. Havalandırma yapılırken dışarı atılan havadaki ısının bir bölümünden yararlanılıyor.
Bu da havalandırma sırasında dışarı atılan havayla oluşabilecek enerji kaybının azaltılmasına yardımcı olabiliyor.
Kısacası ısı geri kazanım cihazını “başka bir klima türü” olarak değil, havalandırma sisteminde farklı bir görev üstlenen ekipman olarak düşünmek gerekiyor.
Sığınak Havalandırması Neden Normal Bir Fan Sisteminden Farklı?
Banyoda Güçlü Fan Kadar İçeri Girecek Hava da Önemli
Banyo ve tuvalet gibi küçük hacimlerde “daha güçlü fan alalım, sorun çözülsün” yaklaşımı her zaman yeterli olmayabiliyor.
Çünkü fan dışarı hava atarken içeri yeni havanın girebileceği bir yol da gerekiyor.
Kapının altında yeterli boşluk bulunmaması veya başka bir hava transfer noktası olmaması, fanın gerçek hava çekişini sınırlayabiliyor.
Islak hacimlerde panjur ve menfezin malzemesi de ayrıca önem taşıyor.
Boyalı çelik malzemede nem nedeniyle zaman içinde kabarma ve paslanma görülebilirken alüminyum korozyona karşı daha dayanıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.Bu yüzden banyo panjuru modelleri değerlendirilirken yalnızca ölçüye veya görünüme değil, hava geçiş ihtiyacına ve kullanılacağı ortamın koşullarına da bakmak gerekiyor.
Doğru Havalandırma Ekipmanını Seçmenin Yolu Sistemi Bütünüyle Görmekten Geçiyor
Buraya kadar anlatılanların ortak noktası aslında oldukça basit: Havalandırma sistemi tek bir cihazdan ibaret değil.
Aksiyel fanın uygun olduğu bir uygulamayla uzun kanal hattına sahip bir sistem aynı şartlarda çalışmıyor. Çatı fanında tahliye yönü önem kazanırken hücreli aspiratörde kabin yapısı öne çıkıyor. Isı geri kazanım ve sığınak havalandırması ise kendi çalışma amaçları nedeniyle ayrı değerlendirilmesi gereken sistemler.
Doğru seçime ulaşmak için önce ihtiyacı tanımlamak gerekiyor.
Ne kadar hava taşınacak? Kanal hattı nasıl? Sistem hangi dirence sahip? Hava nereden alınacak ve nereye verilecek? Kullanım alanının özel bir ihtiyacı var mı?
Bu sorular netleştiğinde hangi ürün grubunun değerlendirilmesi gerektiği de daha anlaşılır hale geliyor.
Havalandırma Pazarı; kanal tipi fanlardan aksiyel ve çatı fanlarına, hücreli aspiratörlerden ısı geri kazanım ve sığınak havalandırma çözümlerine kadar farklı ürün gruplarını kategori yapısı altında bir araya getiriyor.
Kısacası doğru havalandırma ekipmanını seçerken yalnızca en yüksek debiye veya en büyük fana bakmak yerine sistemin tamamını anlamak gerekiyor.
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