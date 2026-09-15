Kilosu 600 Liraya Çıktı: Toptancılar Geçen Yıldan Randevu Alıp Sıraya Girdi
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Malatya denince akla kayısı gelir ama Akçadağ ilçesinde birkaç yıldır başka bir ürün daha gündemde. Doğanlar Kırtekeler mevkiinde, yaklaşık bin rakımda ve 300 dönümlük alanda yetiştirilen kurutmalık üzümlerde hasat başladı. İlaç kullanılmadan yetiştirilen bu üzümler yüksek aromasıyla yurt içinden de yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. Öyle ki kilosu 600 liraya çıkmış durumda ve üreticiler taleplere yetişemiyor.
Gelin, detaylara bakalım.
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Geçen Yıl Toptan 500 Liraydı, Bu Yıl Perakende 600 Toptan 550 Liraya Çıktı
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Ziyaettin Kırteke: 'Kayısı Su İstiyordu, Bizim de Suyumuz Azaldığı İçin Üzüme Yöneldik'
Üzümler Doğrudan Toprağa Serilip 5-6 Gün Kurutuluyor, Sonra Temizlenip Kasalara Alınıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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