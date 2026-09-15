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Kilosu 600 Liraya Çıktı: Toptancılar Geçen Yıldan Randevu Alıp Sıraya Girdi

Kilosu 600 Liraya Çıktı: Toptancılar Geçen Yıldan Randevu Alıp Sıraya Girdi

Malatya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 11:34
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Malatya denince akla kayısı gelir ama Akçadağ ilçesinde birkaç yıldır başka bir ürün daha gündemde. Doğanlar Kırtekeler mevkiinde, yaklaşık bin rakımda ve 300 dönümlük alanda yetiştirilen kurutmalık üzümlerde hasat başladı. İlaç kullanılmadan yetiştirilen bu üzümler yüksek aromasıyla yurt içinden de yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. Öyle ki kilosu 600 liraya çıkmış durumda ve üreticiler taleplere yetişemiyor.

Gelin, detaylara bakalım.

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Geçen Yıl Toptan 500 Liraydı, Bu Yıl Perakende 600 Toptan 550 Liraya Çıktı

Geçen Yıl Toptan 500 Liraydı, Bu Yıl Perakende 600 Toptan 550 Liraya Çıktı

Fiyat tarafındaki hareket bir yılda gerçekleşti. Üretici Kırteke'nin aktardığına göre geçen sene üzümün kilosu toptan 500 liradan satılıyordu. Bu yıl ise perakende kilo fiyatı 600 liraya ulaştı, toptan fiyat da 550 lira civarında oluşmaya başladı. Rakamdan daha dikkat çekici olan ise alıcılar. 

'Toptancılarımız şimdiden parayı ödeyelim üzümü bize ayırın diyorlar.'

Talep o kadar yoğun ki üreticiler yetişmekte zorlanıyor. Üreticilerden Necla 'İlaçsız, tamamen organik üzümler yetiştiriyoruz. Piyasada oldukça meşhur olmuş bir üzümümüz var. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Alımlar için geçen yıldan randevu alan toptancılarımız ve kuruyemişçilerimiz var.' diyor.

Ziyaettin Kırteke: 'Kayısı Su İstiyordu, Bizim de Suyumuz Azaldığı İçin Üzüme Yöneldik'

Ziyaettin Kırteke: 'Kayısı Su İstiyordu, Bizim de Suyumuz Azaldığı İçin Üzüme Yöneldik'

Bu üretimin başlama sebebi bir iş fikri değil, bir zorunluluktu. Bölgedeki su kaynaklarının azalması üreticileri kayısıya alternatif aramaya itti. Ziyaettin Kırteke 'Kayısı su istiyordu, bizim de suyumuz azaldığı için üzüme yöneldik.' diyor. 

Üzüm tercihi ise şu anda üreticiyi memnun ediyor: 'Şu anda verimimiz ve ürünün aroması mükemmel. Yeni başladık ama verim ve aroma çok yüksek.' 

Bu yılın tek aksaklığı hava koşulları olmuş: soğuklar nedeniyle hasat yaklaşık 10 gün gecikmiş. Rekolte beklentisi ise hane başına ortalama 4 ila 4,5 ton. Üretim miktarı ailelerin bağ büyüklüğüne göre 500 kiloyla 5 ton arasında değişiyor.

Üzümler Doğrudan Toprağa Serilip 5-6 Gün Kurutuluyor, Sonra Temizlenip Kasalara Alınıyor

Üzümler Doğrudan Toprağa Serilip 5-6 Gün Kurutuluyor, Sonra Temizlenip Kasalara Alınıyor

Süreç hasatla başlıyor. Daha sonra oplanan üzümler doğrudan toprağa serilerek kurutuluyor. Ziyaettin Kırteke'nin aktardığına göre kurutma işlemi yaklaşık 5-6 gün sürüyor. Bu sürenin sonunda ürünler temizlenerek kasalara alınıyor ve paketleniyor. Havadan bakıldığında tarlada yan yana dizilmiş dikdörtgen üzüm serimleri ortaya çıkıyor.

Ürünü bu kadar aranır kılan şey ise üretim biçimi. Üzümler ilaç kullanılmadan yetiştiriliyor ve Necla Kırteke bunu 'tamamen organik' diye tanımlıyor. Yaklaşık bin rakımın getirdiği iklim koşullarıyla birleşince ortaya yüksek aromalı bir ürün çıkıyor. Bu yüzden yurt dışından gelen talep de oldukça fazla. sebebi de bu. 300 dönümlük alanda üretilen bu üzüm, artık bölgede kayısının yanında ikinci bir gelir kalemi haline gelmiş durumda.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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