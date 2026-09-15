Kilosu 600 Liraya Çıktı: Toptancılar Geçen Yıldan Randevu Alıp Sıraya Girdi

Fiyat tarafındaki hareket bir yılda gerçekleşti. Üretici Kırteke'nin aktardığına göre geçen sene üzümün kilosu toptan 500 liradan satılıyordu. Bu yıl ise perakende kilo fiyatı 600 liraya ulaştı, toptan fiyat da 550 lira civarında oluşmaya başladı. Rakamdan daha dikkat çekici olan ise alıcılar.

'Toptancılarımız şimdiden parayı ödeyelim üzümü bize ayırın diyorlar.'

Talep o kadar yoğun ki üreticiler yetişmekte zorlanıyor. Üreticilerden Necla 'İlaçsız, tamamen organik üzümler yetiştiriyoruz. Piyasada oldukça meşhur olmuş bir üzümümüz var. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Alımlar için geçen yıldan randevu alan toptancılarımız ve kuruyemişçilerimiz var.' diyor.