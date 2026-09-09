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Trump'ın Türkiye Dönüşündeki “Uçak Oyunu” Netflix'te! 28 Dakikalık Belgesel Top 10'a Girdi

Trump'ın Türkiye Dönüşündeki “Uçak Oyunu” Netflix'te! 28 Dakikalık Belgesel Top 10'a Girdi

Donald Trump Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2026 - 15:07
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki NATO Zirvesi dönüşünde gerçekleştirildiği belirtilen sıra dışı operasyon Netflix'e taşındı. Trump'ın Air Force One'dan gazetecilere fark ettirmeden ayrılarak başka bir uçakla ABD'ye döndüğü anların perde arkasını anlatan 28 dakikalık belgesel, yayınlanır yayınlanmaz Netflix Top 10 listesine girdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki NATO Zirvesi'nin ardından ülkesine dönüşünde gerçekleştirilen gizli operasyon, Netflix belgeseline konu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki NATO Zirvesi'nin ardından ülkesine dönüşünde gerçekleştirilen gizli operasyon, Netflix belgeseline konu oldu.

Temmuz 2026'da gerçekleştiği aktarılan olayda Trump, dönüş yolculuğu öncesinde Air Force One'a bindikten sonra fark edilmeden bir ikram aracına geçti. Ardından başka bir uçağa götürülen ABD Başkanı, ülkesine bu uçakla döndü. İşin en dikkat çekici taraflarından biri ise Air Force One'daki gazetecilerin Trump'ın artık uçakta olmadığını bilmeden yolculuklarına devam etmesi oldu.

Netflix'in hızlı hazırlanan belgesel serisi Instadocs kapsamında hazırlanan yapımda operasyonun perde arkası, olay sırasında uçakta bulunan gazetecilerin anlatımlarıyla ele alınıyor. Belgeselde Reuters Beyaz Saray muhabiri Gram Slattery, Associated Press foto muhabiri Alex Brandon, Pulitzer ödüllü gazeteci Carol Leonnig ve The Washington Post ekibinden Dan Lamothe gibi isimlerin anlatımlarına yer veriliyor.

Sıcak Gündem: Trump'ın Uçak Oyunu” adıyla Netflix'te yayınlanan belgesel, platformun Top 10 listesine doğrudan giriş yaptı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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