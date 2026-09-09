Trump'ın Türkiye Dönüşündeki “Uçak Oyunu” Netflix'te! 28 Dakikalık Belgesel Top 10'a Girdi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki NATO Zirvesi dönüşünde gerçekleştirildiği belirtilen sıra dışı operasyon Netflix'e taşındı. Trump'ın Air Force One'dan gazetecilere fark ettirmeden ayrılarak başka bir uçakla ABD'ye döndüğü anların perde arkasını anlatan 28 dakikalık belgesel, yayınlanır yayınlanmaz Netflix Top 10 listesine girdi.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki NATO Zirvesi'nin ardından ülkesine dönüşünde gerçekleştirilen gizli operasyon, Netflix belgeseline konu oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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