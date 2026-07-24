ASD Testiyle Kendini Daha Yakından Tanı! Zihnin Sana Ne Anlatıyor?
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Hepimiz zaman zaman kaygılanır, strese girer ya da kendimizi mutsüz hissederiz. Peki yaşadığın duygular geçici mi, yoksa hayatını düşündüğünden daha fazla mı etkiliyor? Bu test; anksiyete, stres ve depresyon belirtilerine yönelik farkındalık kazanmanı sağlayacak sorular içeriyor. Günlük hayattaki davranışların, düşüncelerin ve hislerin üzerinden ilerleyen bu testin sonunda sana en yakın ruh hali profilini keşfedebilirsin.
Hazırsan başla!
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ASD Testiyle Kendini Daha Yakından Tanı! Zihnin Sana Ne Anlatıyor?
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