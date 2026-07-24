ASD Testiyle Kendini Daha Yakından Tanı! Zihnin Sana Ne Anlatıyor?

Hepimiz zaman zaman kaygılanır, strese girer ya da kendimizi mutsüz hissederiz. Peki yaşadığın duygular geçici mi, yoksa hayatını düşündüğünden daha fazla mı etkiliyor? Bu test; anksiyete, stres ve depresyon belirtilerine yönelik farkındalık kazanmanı sağlayacak sorular içeriyor. Günlük hayattaki davranışların, düşüncelerin ve hislerin üzerinden ilerleyen bu testin sonunda sana en yakın ruh hali profilini keşfedebilirsin.

Hazırsan başla!