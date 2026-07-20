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Psikoloji Testi: Anksiyeteni Tetikleyen Durumlar!

Psikoloji Testi: Anksiyeteni Tetikleyen Durumlar!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 17:01
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Kaygı, hayatın doğal bir parçasıdır. Ancak herkesin kaygılandığı konular ve bu duyguyu tetikleyen durumlar birbirinden farklıdır. Kimileri belirsizlik karşısında huzursuz olurken kimileri insanların beklentileri, yalnızlık ya da kontrolü kaybetme hissi nedeniyle daha yoğun stres yaşayabilir 

Unutma, bu test bir tanı koymayı amaçlamaz. Yalnızca kişilik özelliklerinden yola çıkarak seni en çok zorlayan durumların hangileri olabileceğine dair eğlenceli ve düşündürücü bir analiz sunar. 

Bakalım seni en çok hangi durum kaygılandırıyor?

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Psikoloji Testi: Anksiyeteni Tetikleyen Durumlar!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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