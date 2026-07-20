Bu Davranışları Yapıyorsan Senin Canın Çok Yanmış Demektir!

Bazen insan yaşadığı kırgınlıkları anlatmaz; ama davranışları her şeyi ele verir. Kimisi kimseye kolay kolay güvenemez, kimisi sürekli güçlü görünmeye çalışır, kimisi ise hislerini içinde yaşamayı seçer. Farkında olmadan geliştirdiğimiz bazı alışkanlıklar, geçmişte yaşadığımız hayal kırıklıklarının ve kalbimizde bıraktığı izlerin bir yansıması olabilir Bu testte vereceğin cevaplar, canını en çok yakan deneyimlerin bugün davranışlarını ne kadar etkilediğini eğlenceli ama düşündürücü bir şekilde yorumlayacak.

Hazırsan başlayalım!