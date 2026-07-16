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Denizin Dibinde Dev Altın Rezervi Buldular: Hem Muazzam Bir Servet Hem Büyük Bir Tehlike

Denizin Dibinde Dev Altın Rezervi Buldular: Hem Muazzam Bir Servet Hem Büyük Bir Tehlike

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 22:02
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Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyindeki deniz tabanında yürütülen bilimsel araştırmalar, küresel madencilik ve yerbilimleri alanında büyük yankı uyandırdı. Shizuoka, Waseda ve Tokyo üniversitelerinden araştırmacılar bölgedeki aktif bir volkanik kraterde yer alan hidrotermal bacalarda olağanüstü yoğunlukta altın varlığı saptadı. 'Siyah baca' olarak adlandırılan bu oluşumlardan elde edilen veriler, deniz altı kaynaklarının sanılandan çok daha zengin olduğunu ortaya koydu. 2015 yılında keşfedilen Higashi-Aogashima hidrotermal sahasında gerçekleştirilen bu çalışma, geleceğin madencilik teknolojileri için yeni bir dönüm noktası oluşturuyor.

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Kaynak: https://www.science.com/scientists-fo...
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Gelişmiş kütle spektrometresi analizleri pirit mineralinin içinde görünmez altın parçacıkları saptadı

Gelişmiş kütle spektrometresi analizleri pirit mineralinin içinde görünmez altın parçacıkları saptadı

Araştırma heyeti, okyanusun derinliklerinden çıkarılan kayaç örneklerini incelemek amacıyla ileri teknoloji kütle spektrometresi yöntemlerine başvurdu. Laboratuvar ortamında yapılan hassas ölçümler, altının sadece gözle görülebilen parçacıklardan oluşmadığını, aynı zamanda kayaçların mikroskobik yapısına sızdığını kanıtladı. Yer bilimciler halk arasında 'aptal altını' adıyla bilinen pirit mineralinin kristal kafesinde atomik ve nano ölçekte 'görünmez altın' bulunduğunu açıkladı. Söz konusu rezervin diğer okyanus maden sahalarına oranla daha sığ bir derinlikte konumlanması, çıkarma işlemlerini ekonomik açıdan daha cazip hale getiriyor. Bu durum, hammadde arayışındaki sanayi kuruluşlarının ilgisini bölgeye çekiyor.

Çevre örgütleri ve bilim insanları madencilik faaliyetlerinin hassas deniz ekosistemine zarar vereceğini belirtiyor

Çevre örgütleri ve bilim insanları madencilik faaliyetlerinin hassas deniz ekosistemine zarar vereceğini belirtiyor

Elde edilen bulgular maden sektöründe büyük bir heyecan yaratsa da çevre koruma uzmanları olası ticari faaliyetlere karşı şimdiden uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, aktif hidrotermal bacaların okyanusun karanlık derinliklerinde tamamen kendine özgü bir yaşam alanı sunduğunu hatırlatıyor. Güneş ışığından yoksun bu bölgeler, nadir yengeç türleri, derin deniz mercanları ve kemosentez yapan organizmalar için yaşamsal önem taşıyor. Olası bir maden arama ve çıkarma operasyonunun bu benzersiz canlı topluluklarını ve hassas ekolojik dengeleri geri dönülemez biçimde bozacağı öngörülüyor. Yetkililer, ekonomik kazanç elde edilmeden önce bölgenin koruma statüsünün ve hukuki çerçevesinin netleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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