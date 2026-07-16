Denizin Dibinde Dev Altın Rezervi Buldular: Hem Muazzam Bir Servet Hem Büyük Bir Tehlike
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Kaynak: https://www.science.com/scientists-fo...
Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyindeki deniz tabanında yürütülen bilimsel araştırmalar, küresel madencilik ve yerbilimleri alanında büyük yankı uyandırdı. Shizuoka, Waseda ve Tokyo üniversitelerinden araştırmacılar bölgedeki aktif bir volkanik kraterde yer alan hidrotermal bacalarda olağanüstü yoğunlukta altın varlığı saptadı. 'Siyah baca' olarak adlandırılan bu oluşumlardan elde edilen veriler, deniz altı kaynaklarının sanılandan çok daha zengin olduğunu ortaya koydu. 2015 yılında keşfedilen Higashi-Aogashima hidrotermal sahasında gerçekleştirilen bu çalışma, geleceğin madencilik teknolojileri için yeni bir dönüm noktası oluşturuyor.
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Gelişmiş kütle spektrometresi analizleri pirit mineralinin içinde görünmez altın parçacıkları saptadı
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Çevre örgütleri ve bilim insanları madencilik faaliyetlerinin hassas deniz ekosistemine zarar vereceğini belirtiyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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