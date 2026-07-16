Denizin Dibinde Dev Altın Rezervi Buldular: Hem Muazzam Bir Servet Hem Büyük Bir Tehlike

Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyindeki deniz tabanında yürütülen bilimsel araştırmalar, küresel madencilik ve yerbilimleri alanında büyük yankı uyandırdı. Shizuoka, Waseda ve Tokyo üniversitelerinden araştırmacılar bölgedeki aktif bir volkanik kraterde yer alan hidrotermal bacalarda olağanüstü yoğunlukta altın varlığı saptadı. 'Siyah baca' olarak adlandırılan bu oluşumlardan elde edilen veriler, deniz altı kaynaklarının sanılandan çok daha zengin olduğunu ortaya koydu. 2015 yılında keşfedilen Higashi-Aogashima hidrotermal sahasında gerçekleştirilen bu çalışma, geleceğin madencilik teknolojileri için yeni bir dönüm noktası oluşturuyor.

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