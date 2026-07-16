Tüm Dünyayı Besleyecek Güçte Bir Proje Ama Kimse Yapmaya Cesaret Edemiyor

Güneş ışığı potansiyeli yüksek olsa da çöl ortamı, mühendislik ve işletme açısından pek çok dezavantajı beraberinde getiriyor. Çöl sıcaklığında panel yüzeylerinin yetmiş dereceye ulaşması, standart kabul edilen sınırların üzerindeki her bir derecelik artışta yüzde sıfır virgül beş oranında nominal güç kaybı yaşatıyor. Diğer taraftan, düzenli temizlik yapılmadığı takdirde yüzeyde biriken toz ve kum tabakası verimliliği yüzde yirmi beşe varan oranlarda aşağı çekiyor. Kurak iklimlerde temizlik için su bulmanın zorluğu ise işletmecileri maliyeti yüksek nano kaplamalar ile robotik sistemler kullanmaya mecbur bırakıyor. Bunlara ek olarak, çöllerin yerleşim yerlerine uzaklığı nedeniyle sıfırdan inşa edilmesi gereken devasa şebeke hatları, henüz üretim aşamasına geçilmeden bütçenin önemli bir kısmını yutuyor.