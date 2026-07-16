Tüm Dünyayı Besleyecek Güçte Bir Proje Ama Kimse Yapmaya Cesaret Edemiyor
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Kaynak: https://portal.research.lu.se/en/publ...
Tüm dünya nüfusunun elektrik gereksinimini fazlasıyla karşılayabilecek potansiyeli bünyesinde barındıran devasa ölçekli çöl güneş enerjisi yatırımları, küresel iklim sistemini bozma riski taşıyor. Çin sınırları içindeki Tengger, Fas'ta yer alan Noor Ouarzazate ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ivanpah gibi dünya ölçeğindeki büyük tesislerin kurulması, bilim insanlarını bu tarz projelerin uzun vadedeki çevresel etkilerini yakından incelemeye yöneltiyor. Araştırma sonuçları, temiz enerji hedefiyle hayata geçirilen bu yapıların gezegenin iklim dengesinde öngörülemeyen kaymalara yol açabileceğini gösteriyor.
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Sahra Çölü Üzerine Yapılan Simülasyonlar Küresel Yağış Kuşaklarının Kayacağını Ortaya Koyuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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