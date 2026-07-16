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Yaşam
Tüm Dünyayı Besleyecek Güçte Bir Proje Ama Kimse Yapmaya Cesaret Edemiyor

Tüm Dünyayı Besleyecek Güçte Bir Proje Ama Kimse Yapmaya Cesaret Edemiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 20:41
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Tüm dünya nüfusunun elektrik gereksinimini fazlasıyla karşılayabilecek potansiyeli bünyesinde barındıran devasa ölçekli çöl güneş enerjisi yatırımları, küresel iklim sistemini bozma riski taşıyor. Çin sınırları içindeki Tengger, Fas'ta yer alan Noor Ouarzazate ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ivanpah gibi dünya ölçeğindeki büyük tesislerin kurulması, bilim insanlarını bu tarz projelerin uzun vadedeki çevresel etkilerini yakından incelemeye yöneltiyor. Araştırma sonuçları, temiz enerji hedefiyle hayata geçirilen bu yapıların gezegenin iklim dengesinde öngörülemeyen kaymalara yol açabileceğini gösteriyor.

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Kaynak: https://portal.research.lu.se/en/publ...
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Sahra Çölü Üzerine Yapılan Simülasyonlar Küresel Yağış Kuşaklarının Kayacağını Ortaya Koyuyor

Sahra Çölü Üzerine Yapılan Simülasyonlar Küresel Yağış Kuşaklarının Kayacağını Ortaya Koyuyor

Geophysical Research Letters isimli bilimsel dergide yayımlanan iklim modelleme çalışması, Sahra Çölü yüzeyinin beşte birinin koyu renkli güneş panelleriyle kaplanması durumunda yaşanacak albedo değişimini mercek altına alıyor. Normal şartlarda güneş ışınlarını geri yansıtan açık renkli çöl kumlarının yerini koyu renkli panellerin alması, yüzey sıcaklığını artırarak bölgeye nem çekiyor ve yerel yağışları çoğaltıyor. Bu yerel değişim, küresel yağışların yüzde otuzundan fazlasını oluşturan tropikal yağış bandının kuzeye doğru ilerlemesine sebep oluyor. Sonuç olarak Sahra bölgesi nemlenirken, Amazon ve Kongo Havzası gibi hayati önem taşıyan yağmur ormanları ciddi bir kuruma tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Ayrıca modellemeler, Kuzey Amerika ile Doğu Asya kıyılarında kasırga faaliyetlerinin artacağını, kutuplara taşınan sıcaklık sebebiyle de Arktik bölgesindeki buzulların erimesinin hızlanacağını öngörüyor.

Çöl Koşullarının Getirdiği Zorluklar İşletme Maliyetlerini Doğrudan Artırıyor

Çöl Koşullarının Getirdiği Zorluklar İşletme Maliyetlerini Doğrudan Artırıyor

Güneş ışığı potansiyeli yüksek olsa da çöl ortamı, mühendislik ve işletme açısından pek çok dezavantajı beraberinde getiriyor. Çöl sıcaklığında panel yüzeylerinin yetmiş dereceye ulaşması, standart kabul edilen sınırların üzerindeki her bir derecelik artışta yüzde sıfır virgül beş oranında nominal güç kaybı yaşatıyor. Diğer taraftan, düzenli temizlik yapılmadığı takdirde yüzeyde biriken toz ve kum tabakası verimliliği yüzde yirmi beşe varan oranlarda aşağı çekiyor. Kurak iklimlerde temizlik için su bulmanın zorluğu ise işletmecileri maliyeti yüksek nano kaplamalar ile robotik sistemler kullanmaya mecbur bırakıyor. Bunlara ek olarak, çöllerin yerleşim yerlerine uzaklığı nedeniyle sıfırdan inşa edilmesi gereken devasa şebeke hatları, henüz üretim aşamasına geçilmeden bütçenin önemli bir kısmını yutuyor.

Geliştirilen Alternatif Teknolojiler Farklı Avantajlar Ve Sınırlılıklar Barındırıyor

Geliştirilen Alternatif Teknolojiler Farklı Avantajlar Ve Sınırlılıklar Barındırıyor

Küresel iklim riskleri ile işletme sorunlarını aşabilmek adına iki alternatif mimari çözüm üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki olan Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi santralleri, aynalar vasıtasıyla güneş ışığını tek bir merkeze odaklayıp elde edilen ısıyı erimiş tuzda depoluyor ve aşırı sıcaklarda fotovoltaik panellerden daha yüksek verim sağlıyor. İkinci alternatif konumundaki Dağıtık Güneş Mikro Şebekeleri ise yerel ihtiyaçlara göre boyutlandırılarak hem iletim hattı maliyetlerini ortadan kaldırıyor hem de iklimsel risk oluşturmuyor; fakat bu küçük sistemler fosil yakıtların yerini bütünüyle alabilecek kapasiteyi sunmaktan uzak kalıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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