Ülkede Bedava Ekmek Otomatı Dönemi Başlattılar: 7/24 Taze Ekmek Veriyor
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Dubai Hükümeti bünyesinde faaliyet gösteren Muhammed Bin Rashid Küresel Vakıf Danışmanlığı Merkezi, şehir genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni bir sosyal yardım projesi başlattı. 'Herkes İçin Ekmek' (Bread for All) adı verilen bu girişim kapsamında kurulan akıllı otomatlar, günün her saatinde ücretsiz ve taze ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Sosyal devlet anlayışına teknolojik bir boyut kazandıran proje, hem açlıkla mücadele etmeyi hem de toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.
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Akıllı otomatlar günün her saatinde taze ekmek üretimi gerçekleştiriyor.
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Yeni sistem yardım alan kişilerin sosyal mahremiyetini en üst düzeyde koruyor.
Otomatlar hayırseverlerin bağış yapmasına imkan tanıyan çift yönlü bir köprü kuruyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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