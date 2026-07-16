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Ülkede Bedava Ekmek Otomatı Dönemi Başlattılar: 7/24 Taze Ekmek Veriyor

Ülkede Bedava Ekmek Otomatı Dönemi Başlattılar: 7/24 Taze Ekmek Veriyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 19:43
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Dubai Hükümeti bünyesinde faaliyet gösteren Muhammed Bin Rashid Küresel Vakıf Danışmanlığı Merkezi, şehir genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni bir sosyal yardım projesi başlattı. 'Herkes İçin Ekmek' (Bread for All) adı verilen bu girişim kapsamında kurulan akıllı otomatlar, günün her saatinde ücretsiz ve taze ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Sosyal devlet anlayışına teknolojik bir boyut kazandıran proje, hem açlıkla mücadele etmeyi hem de toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/t...
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Akıllı otomatlar günün her saatinde taze ekmek üretimi gerçekleştiriyor.

Akıllı otomatlar günün her saatinde taze ekmek üretimi gerçekleştiriyor.

Söz konusu proje kapsamında şehrin farklı noktalarına yerleştirilen akıllı kabinler, tamamen otonom bir sistemle çalışıyor. Herhangi bir görevliye ihtiyaç duymadan kendi ekmeğini kendi pişiren bu makineler, haftanın yedi günü ve yirmi dört saati kesintisiz hizmet sunuyor. Gece saatlerinde ya da yardım kuruluşlarının kapalı olduğu zaman dilimlerinde bile çalışan bu sistem, taze ekmeğin yanı sıra sıcak yemek alternatiflerini de bünyesinde barındırıyor. Gıda dağıtım sürecini tamamen otomatikleştiren bu teknoloji sayesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıdaya zahmetsizce erişmesi kolaylaşıyor.

Yeni sistem yardım alan kişilerin sosyal mahremiyetini en üst düzeyde koruyor.

Yeni sistem yardım alan kişilerin sosyal mahremiyetini en üst düzeyde koruyor.

Girişimin en dikkat çekici yönünü ise yardım ulaştırma biçimindeki hassasiyet oluşturuyor. Geleneksel yardım yöntemlerinde karşılaşılan uzun kuyruklar ve kayıt süreçleri bu projeyle birlikte tamamen ortadan kalkıyor. İhtiyaç sahipleri, herhangi bir kimlik ibraz etmeden veya görevlilerle göz teması kurmadan, doğrudan otomatlardan yiyecek temin edebiliyor. Bu yöntem, bireylerin toplumsal yaşam içinde kendilerini baskı altında hissetmelerini önlerken, insan onuruna yakışır bir yardım modelinin önünü açıyor.

Otomatlar hayırseverlerin bağış yapmasına imkan tanıyan çift yönlü bir köprü kuruyor.

Otomatlar hayırseverlerin bağış yapmasına imkan tanıyan çift yönlü bir köprü kuruyor.

Sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla cihazlara entegre edilen bağış panelleri, projeyi toplumsal bir imeceye dönüştürüyor. Vatandaşlar, otomatlar üzerinden doğrudan maddi katkı sağlayarak gıda tedarik zincirine destek verebiliyor. Sadece kamu bütçesine bağımlı kalmayan bu model, yerel halkın da sürece aktif katılımını teşvik ediyor. Böylece hem veren el ile alan el arasında sessiz bir köprü kuruluyor hem de projenin uzun vadeli geleceği güvence altına alınıyor.

Gökdelenleri ve lüks yaşam standartlarıyla tanınan Dubai, bu insani teknoloji yatırımıyla sosyal belediyecilik alanında örnek teşkil ediyor. 'Herkes İçin Ekmek' projesi, modern teknolojinin sadece endüstriyel alanlarda değil, toplumsal sorunların çözümünde de ne kadar etkin kullanılabileceğini gözler önüne seriyor. Yetkililer, bu modelin ilerleyen dönemlerde diğer şehirlere de ilham kaynağı olmasını bekliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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